Digicoach-vouchers al op, volgend jaar nieuwe rondes

Begin november lanceerde VWS-programma Zorg voor Innoveren de subsidieregeling ‘Training tot digicoach’. De regeling heeft tot doel de digivaardigheid van medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties te vergroten. Met deze voucherregeling kunnen zorg- en welzijnsorganisaties die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, een voucher aanvragen om medewerkers te laten trainen tot digicoach.

Digicoach-vouchers voortijdig op

In elke ronde mag een organisatie maximaal één voucher aanvragen en met deze voucher kunnen zij maximaal vier medewerkers trainen. Oorspronkelijk was het tot 14 januari volgend jaar mogelijk om de vouchers aan te vragen. Sinds de opening van de regeling op 4 november ging het echter hard met aanvragen voor de Training tot digicoach. Aangezien beoordeling van de aanvragen plaatsvond volgens het principe ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’, sloot de ronde al na twee weken omdat de vouchers op waren.

De nieuwe subsidieregeling van Zorg voor innoveren volgde enkele maanden na de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching. Na de ronde volgen in 2021 nog twee rondes, meldt Zorg voor Innoveren. Wanneer deze open gaan, is nog niet bekend. Begin 2021 wordt de planning van de volgende rondes bekend gemaakt. Ook in de twee volgende rondes kunnen ongeveer evenveel vouchers worden aangevraagd.

Verbeteren digivaardigheid speerpunt

Het verbeteren van de digivaardigheid van zorgmedewerkers is een van de speerpunten van het Ministerie van VWS. De zorg wordt, en moet, steeds slimmer en innovatiever ingericht worden. Veel zorg- en welstandsorganisaties zijn hier al mee gestart. Daarom wordt de vaardigheid van zorgmedewerkers bij het omgaan met ICT-systemen en e-health toepassingen almaar belangrijker. Het inzetten van een digicoach kan daar aan bijdragen.

Om de zorg toekomstbestendig te maken zijn slimme zorgoplossingen een onmisbaar onderdeel van de gezondheidszorg die bovendien bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg. Daarbij zetten zorginstellingen slimme zorginnovaties in, zoals oplossingen voor het leveren van zorg-op-afstand, bijvoorbeeld met behulp van beeldbellen. Voor het succesvol inzetten van deze oplossingen is naast de welwillendheid van het zorgpersoneel ook een bepaald niveau van digivaardigheid vereist zodat gebruikers goed om kunnen gaan met de toepassingen die ingezet worden.