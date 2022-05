Digicoaches inspireren zorgmedewerkers op YouTube

De afgelopen maanden zijn er op steeds meer plekken digitale coaches ingezet. Die aanpak, coaching on the job, blijkt aan te slaan en breidt zich als een olievlek in de zorg uit. Het project digitale vaardigheden kan op allerlei manieren worden aangepakt. Zo hebben sommige digicoaches onlangs filmpjes op YouTube gemaakt om medewerkers te enthousiasmeren voor hun vak.

Diederik Rozenboom, innovatiemedewerker bij Middin vertelt op Youtube bijvoorbeeld dat hij de eerste digicoach is in deze grote organisatie. “We hebben 3.500 medewerkers, dus dit kan ik nooit alleen doen. Tegenwoordig gaat alles digitaal, het loopt van OV-chipcard, bankieren tot en met DigiD. Ook in de zorg worden steeds meer digitale vaardigheden verwacht. Daarom zoek ik collega’s die, naast hun bestaande baan, graag digicoach willen worden. Je moet dan een beetje handig met computers zijn, goed kunnen coachen en graag kennis willen overbrengen.”

Inloopspreekuur digicoach

Nadia Poll, digicoach bij Carinova, vertelt dat ze sinds kort twee keer per week op locatie een inloopspreekuur organiseert. “In het begin was er weinig aanloop, maar nu staat er al vaak een medewerker op de gang te wachten tot ik aankom. Medewerkers bellen liever niet de helpdesk omdat daar vaak wachttijden zijn en ze de drempel om te bellen hoog vinden. Met een collega praten vinden ze een stuk prettiger en ik kan tijdens het spreekuur echt tijd voor ze maken. Dit is een heel laagdrempelige manier om digitale kennis over te dragen. Verder kunnen collega’s altijd op de werkvloer bij me terecht voor digitale vragen.”

Digitaalvaardig: speerpunt van toekomstbestendige zorg

Zorgen dat alle zorgprofessionals digitaal vaardig zijn. Dat is een van de speerpunten voor toekomstbestendige zorg. Zeker nu, mede onder druk van de coronapandemie, de digitalisering van de gezondheidszorg een enorme versnelling doormaakt. Digicoaches kunnen bij het digivaardig(er) maken van zorgprofessionals een belangrijke rol vervullen.

Naast de genoemde voorbeelden op YouTube zijn er zeer veel recente voorbeelden die het belang van digicoaches onderstrepen. Twee van de tientallen voorbeelden treffen we aan bij Isala en Rijnstate. Isala maakt bijvoorbeeld op structurele wijze werk van het trainen van digivaardigheid bij medewerkers. Hierbij wordt de digiscan als leidraad gebruikt. Op basis van die scans komen leervragen, benodigde leermiddelen en passende leerroutes naar boven.

De afdeling Cardiologie van het Rijnstate ziekenhuis (Arnhem) is ook met een project begonnen om de digitale vaardigheden van medewerkers en medisch specialisten van de afdeling te verbeteren. Dit project ondersteunt volgens Rijnstate de digitale strategie van het ziekenhuis: digitale kennis van alle medewerkers op een gelijk basisniveau brengen.