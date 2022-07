Digitaal klantpanel wil thuismedicatie óók in ziekenhuis     

Iedereen die interesse heeft in Zuyderland, kan zich in principe online aanmelden voor deelname aan het digitaal klantpanel. Het gaat hier dus niet alleen om patiëntparticipatie maar om het meedenken van iedereen die een connectie met het ziekenhuis heeft. Als lid van het panel worden mensen een aantal keer per jaar benaderd om mee te doen aan een online onderzoek, mee te denken in een verdiepingssessie of mee te werken aan een nieuw initiatief. Dit keer vroeg Zuyderland aan het panel om patiëntparticipatie omtrent het thema ‘het gebruiken van thuismedicatie in het ziekenhuis’. De uitkomsten van dit onderzoek zijn heel mooi ontsloten op de website met mooie beelden en graphics.

Een werkgroep van Zuyderland met onder meer medewerkers van de apotheek gaat met alle resultaten van deze uitvraag aan de slag. Zuyderland wil namelijk beste zorg bieden en die zoveel mogelijk afstemmen op de af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten, hun naasten en onze bezoekers. Het digitale patiëntpanel kan daarbij uitstekend ondersteunen.

Thuismedicatie

Uit het onderzoek, dat bestond uit 182 deelnemers, blijkt bijvoorbeeld dat 92% het liefst de thuismedicatie ook in het ziekenhuis wenst te gebruiken. Maar men vindt het wel prettig als er in het ziekenhuis meegekeken wordt. Motiveringen daarbij zijn onder meer: ‘Extra instructie is niet verkeerd’ en ‘Medicijnen veranderen en voorschriften veranderen dus een frisse blik is altijd fijn.’

Als tip van het panel kwam ook naar voren dat het tijdstip van medicatie inname meer gerespecteerd kan worden, ook als dat afwijkt van de medicatie rondes. Van de 182 ondervraagden gebruikt 84% medicijnen, dus het gaat hier om ervaringsdeskundigen. Ze pleiten tot slot ook voor meer samenspraak in het ziekenhuis over het medicatiegebruik, want mensen weten zelf meestal uitstekend wat ze allemaal slikken.

Digitalisering helpt bij klantparticipatie

Niet alleen bij Zuyderland timmert men hard aan de weg aan patiëntparticipatie, die dankzij digitalisering steeds praktischer is te organiseren. Het gaat hier om een belangrijke vorm om de patiënt centraal te stellen. Het gaat namelijk niet alleen over optimale zorg maar ook over de vraag wat de patiënt nu eigenlijk zélf wil. Belangrijke vormen van patiëntparticipatie zijn er bijvoorbeeld in meerdere ziekenhuizen in de vorm van vele keuzehulp-apps. Met zo’n app kan een patiënt, bijvoorbeeld met prostaatkanker, goed de verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje krijgen en daardoor daadwerkelijk samen met de specialist beslissingen nemen.



Een ander voorbeeld van participatie is de website ikzoekeenpatiënt.nl die is gelanceerd door de Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntorganisaties. Het initiatief is gericht op zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten die samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Daarbij is het belangrijk om ook de visie van ervaringsdeskundigen mee te nemen en die kunnen zich nu dus via de website Ik