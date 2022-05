Keuzehulpen WZA verbeteren kwaliteit zorg

Keuzehulpen zijn online hulpmiddelen waarmee arts en patiënt inzicht krijgen in de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Nadat de patiënt inlogt doorloopt hij in een aantal stappen de keuzehulp. In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zetten ze er inmiddels een aantal in. Sinds 2020 gebruikt bijvoorbeeld de afdeling urologie van het Wilhelmina Ziekenhuis een keuzehulp voor prostaatkanker.

Keuzes die beste aansluiten bij individu

De kwaliteit van de zorg is hierdoor zonder meer verbeterd volgens betrokkenen. Patiënten worden op transparante wijze online geïnformeerd over hun ziekte, de diagnose en de behandelmogelijkheden. Dankzij de keuzehulp zijn patiënten beter geïnformeerd en dat helpt ze bij het maken van het, in overleg met de arts, maken van de juiste keuze die het beste aansluit bij hun persoonlijke leven. De verwachtingen die ze hebben over hun behandeling zijn ook realistischer geworden.

Oudere patiënten blij met online keuzehulpen

Bij steeds meer ziekenhuizen wordt, net als bij WZA, gebruikgemaakt van keuzehulpen. In april 2022 zijn er bijvoorbeeld onder meer bij het Anna Ziekenhuis en Bovenij bij diverse specialismen weer nieuwe keuzehulpen geïntroduceerd. Hoe goed deze in de praktijk kunnen werken, vertellen uroloog Jinne Stiksma en Sandra Geerts van de afdeling Urologie van WZA. Meer dan 65 patiënten maakten er al gebruik van.



De overgrote meerderheid is (zeer) tevreden over de keuzehulp. Uroloog Jinne Stiksma: “Aan het begin hebben we de bereidheid van patiënten om de keuzehulp te gebruiken wel wat onderschat. Er komen veel oudere mannen met prostaatkanker op onze poli. We hadden een beeld dat deze groep minder geschikt zou zijn voor een keuzehulp. De praktijk is écht anders. Ze maken hier graag tijd voor.”

Samen met de dokter de juiste keuze maken

De informatie op de online keuzehulp is helder en eenvoudig opgeschreven. Patiënten waarderen het dat ze volledige info krijgen en alles goed op een rijtje kunnen zetten. Sandra Geerts: “Op internet verzanden patiënten vaak in de grote berg aan informatie. Met de keuzehulp worden ze goed door alle info heen geleid en beseffen ze óók dat ze daadwerkelijk zélf een keuze kunnen maken.

Jinne Stiksma: “Het gesprek in de spreekkamer verloopt beter. Patiënten stellen gerichtere vragen en zijn zich meer bewust van de mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan. Uiteindelijk leidt dit sneller tot een juiste keuze. Ook voorkomt het dat patiënten een verkeerde keuze maken of later nog terugkomen met allerlei vragen. Bij de meeste patiënten maak ik een extra afspraak om de keuzehulp te bespreken. Dit lijkt extra tijd te kosten, maar uiteindelijk is het efficiënter.”