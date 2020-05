Digitale Mens Wendy helpt ouderen in en na coronatijd

Wendy, zoals de kunstmatig intelligente digitale assistent heet, is een levensechte verschijning met het vermogen om te zien, horen en begrijpen. Wendy beschikt verder over een vriendelijke stem, menselijke gezichtsuitdrukkingen en ze kan emotie tonen. Hiermee is zij in staat op een menselijke manier te communiceren, zo is de verwachting.

Wendy kan een deel van het gemiste menselijk contact vervangen. Daarnaast is de Digital Human ook een efficiënte bron van informatie voor vragen die ouderen hebben. Vragen die vanwege de coronamaatregelen niet of nauwelijks beantwoord kunnen worden. Wendy is in staat om een gesprek te voeren met menselijke trekken en daarbij komt dat gesproken tekst vaak, zeker bij ouderen, beter over komt en begrepen wordt dan platte tekst op een scherm.

Bereikbaarheid Wendy

De pilot met Wendy, zo stellen de initiatiefnemers, is een eerste stap naar een nieuwe manier van informatievoorziening in een toekomst waar de mens centraal staat. Tot 15 juni is Wendy bereikbaar via de website van Omring – of direct via deze link. Wanneer vragen gesteld worden die ze (nog) niet kan beantwoorden, dan wordt de gebruiker doorverwezen naar de klantenservice van Omring.

Zorginstelling Omring heeft de afgelopen tijd meer digitale innovaties versneld ingevoerd wegens de coronacrisis. De zorginstelling zet Wendy in om ouderen tijdens de coronacrisis bij te staan. Zo worden de meest recente coronamaatregelen besproken en geeft Wendy antwoord op de meest voorkomende vragen. Dat doet de Digital Human op een eenvoudige en begrijpelijke manier. Wendy maakt daarvoor onder andere gebruik van verschillende gevalideerde informatiebronnen. Om te communiceren, kunnen de ouderen gebruik maken van vrijwel elk apparaat met een internetverbinding; van smartphone tot tablet en pc of laptop.

Serieus én sociaal

Wendy kan behalve serieuze informatie ook een gezellig praatje maken over ditjes en datjes, zoals vragen ‘hoe gaat het met je?’ of ‘waar kom je vandaan?’. Op den duur kan ze met de gebruikers een gesprek over het weer beginnen of helpen bij het kiezen van iemands favoriete muziek. De Digital Human’s beschikken daarvoor over een groot zelflerend vermogen. Met elke vraag die gesteld wordt, signaleren ze steeds meer ontbrekende antwoorden. Wendy kan ouderen ook helpen met de routine van de dag en het verminderen van de eenzaamheid doordat ze voor steeds meer onderwerpen een goede gesprekspartner wordt.

Wanneer de pilot succesvol verloopt dan wordt de volgende stap het breed inzetten voor alle zorggerelateerde vragen bij Omring. Ook het afnemen van intake assessments of het direct doorsturen van (medische) vragen naar de juiste medewerker behoren in de (nabije) toekomst tot de taken die door de Digital Human uitgevoerd kunnen gaan worden.

Bij de ontwikkeling van Wendy wordt, onderliggend aan visuele aspecten, gebruik gemaakt van digital human-technologie met een AI engine. Specialisten van Omring en Deloitte werken daarvoor samen met de scale-up UneeQ, een van de voorlopers in de ontwikkeling van het Digital Human platform. Alle gezichtsuitdrukkingen, het uiterlijk en de stem van Wendy zijn op dit platform ontwikkeld.