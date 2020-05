Versnelde invoer innovaties helpt Omring bij opschalen zorg

In de artikelenserie Zorg in coronatijd beschrijft VVT-brancheorganisatie Actiz wat Covid-19 voor medewerkers en organisaties van zorginstellingen betekent. Van duivelse dilemma’s tot kansen, van hoge werkdruk tot mooie samenwerkingen. Innovaties komen ook in een stroomversnelling.

Bij Omring leidde de coronacrisis in eerste instantie tot 20 procent minder zorg, zo vertelt De Beij. “Het zoveel mogelijk beperken van contact was noodzakelijk om verdere besmetting te voorkomen. We hebben zelf gekeken waar het verantwoord was om zorg terug te brengen. Dat hebben we echt legitiem onderbouwd. Maar ook cliënten gaven aan liever niet te veel mensen over de vloer te krijgen en bijvoorbeeld meer zorg van hun mantelzorgers te ontvangen.”

Beeldbellen voor zelfredzaamheid

Het terugbrengen van zorg kon volgens De Beij op verantwoorde wijze, omdat Omring een aantal innovaties versneld heeft ingevoerd. Enkele voorbeelden zijn verzorgend wassen, klittenband zwachtelen, medicatiedispensers en beeldbellen. “Deze innovaties besparen onder andere tijd. Verzorgend wassen kan bovendien prettiger zijn voor de cliënt. Beeldbellen en medicatiedispensers dragen bij aan de zelfredzaamheid van een cliënt.”

Nu ruim zes weken later ziet De Beij dat de coronacrisis voor sommige cliënten en mantelzorgers zwaar begint te worden. “Er is ook sprake van eenzaamheid. Thuiszorg is voor veel cliënten een belangrijke schakel. Als dat wegvalt, zijn mensen soms echt alleen. Op geleide van de wijkverpleegkundige kijken we nu waar het mogelijk is om zorg op te schalen naar een niveau dat de thuissituatie weer goed hanteerbaar maakt. Dat kan ook door de innovaties die nu zijn ingevoerd.”

Zelf heeft De Beij veel geleerd de afgelopen weken. “Dat het goed is te leren van wat al eerder is bedacht. We hebben contact opgenomen met organisaties in Brabant om te horen hoe zij het hadden geregeld. Binnen twee weken hadden we een team up and running. Maar ook dat regionale samenwerking echt essentieel is om dingen voor elkaar te krijgen.”

Beleving cruciaal bij digitale innovaties

In de eerstvolgende editie van ICT&health (juni 2020) verschijnt een interview met Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring, een VVT-organisatie met bijna 13.000 cliënten in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. “Je moet mensen geen digitale werkelijkheid indrukken, maar deze passend maken bij hun behoeften en verlangens. Beleving speelt daarin een cruciale rol”, stelt Buwalda. Dit inzicht vormt de basis voor tal van digitale innovaties, die onder meer tijdens de ehealthweek 2020 getoond werden.

Zo begon Omring vanwege de lange afstanden in het verzorgingsgebied ruim vijf jaar geleden als één van de eerste zorgorganisaties met beeldbellen en monitoring op afstand. Dit bleek de aftrap te zijn voor een golf aan digitale ontwikkelingen, met als doel: op de juiste plek persoonsingerichte zorg bieden. Hiervoor ontwikkelde de VVT-organisatie in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ, wetenschappers en commerciële partijen een breed scala aan nieuwe digitale toepassingen. Verder was Omring vorig jaar een van de deelnemers aan een Proeftuin-project rondom eOverdracht van VWS.