Digitale preoperatieve screening in ETZ een succes

Voorafgaand aan een operatie is het van belang dat de anesthesioloog en chirurg op de hoogte zijn van de gezondheidstoestand van de patiënt. Tot vorig jaar moesten alle patiënten daarvoor in het ziekenhuis een zogenoemde preoperatieve screening ondergaan.

In 2020 werden, mede door alle contact beperkende maatregelen rondom de coronapandemie, besloten steeds meer zorginstellingen op zoek te gaan naar alternatieven die het mogelijk maken patiënten zoveel mogelijk op afstand te onderzoeken en behandelen.

Digitale preoperatieve screening

Dat is ook het moment waarop het ETZ voor de preoperatieve screening van patiënten het E-POS systeem, eerst nog in de vorm van een pilot, introduceerde. Patiënten vullen daarvoor thuis een digitale vragenlijst in. Het E-POS systeem filtert de antwoorden en kijkt hoe risicovol de operatie is. Op basis daarvan wordt bepaald of de patiënt voorafgaand aan de operatie naar het ziekenhuis moet komen of dat de informatie uit de vragenlijst voldoende is, eventueel in combinatie met een telefoongesprek om aanvullende informatie te verstrekken.

“De patiënt heeft altijd een contactmoment met de polimedewerker. En iedereen kan een afspraak krijgen zoals diegene wil. Ook als we met de vragenlijst eigenlijk al voldoende informatie hebben. Dus de menselijke maat is er zeker nog, al zetten we wel meer in op digitaal omdat dit veel voordelen biedt. Wat betreft het risico: de anesthesioloog bekijkt de vragenlijsten zelf altijd nog om te bepalen of E-POS de juiste inschatting maakte en welke medicatie en/of verdoving er nodig is. We kunnen E-POS dus altijd “, vertelt anesthesioloog Anne Marieken Wolter.

Via het E-POS systeem krijgen de patiënten onder andere met video’s en animaties uitleg over het onderzoek en de operatie. Daardoor is de patiënt beter op de hoogte van hetgeen hij of zij kan verwachten tijdens en na de operatie. Dat zorgt ervoor dat patiënten gerichter vragen stellen. “Voorheen zat ik soms een beetje oneerbiedig gezegd ‘een lijstje af te vinken’, nu is er meer interactie. Dit maakt gesprekken beter en persoonlijker”, zegt Anne Marieken.

80 procent wordt gescreend via E-POS

In een jaar tijd heeft het ETZ al meer dan 11.000 digitale preoperatieve screenings uitgevoerd. Dat is ruim 80 procent van het totale aantal preoperatieve screenings. Behalve het gemak voor de patiënt, die niet meer speciaal naar het ziekenhuis hoeft te komen, heeft het E-POS systeem nog een groot voordeel.

Wanneer patiënten voor de screening naar het ziekenhuis komen, dan wordt per screening 20 minuten ingepland. Bleek vervolgens dat de patiënt relatief gezond was, dan kon de screening binnen enkele minuten al afgerond worden. De overgebleven tijd ging, door de planning van de screenings, vaak verloren. “E-POS levert ons op dat we de screening voor zowel patiënten als onszelf effectiever inzetten. We kunnen meer patiënten helpen in minder tijd en maken maatwerk mogelijk”, aldus Anne Marieken.

“Ook in coronatijd was E-POS een geweldig middel om patiënten op afstand te helpen. In ons ziekenhuis komen natuurlijk ook kwetsbare patiënten. Als je die met dit soort initiatieven op afstand kunt helpen, is dat alleen maar mooi. Anderzijds vertroebelt de coronasituatie de cijfers wellicht wel wat. Want door coronamaatregelen was er minder poliruimte en zagen we fysiek minder mensen dan we eigenlijk wilden. Daarom houden we een tevredenheidsonderzoek onder patiënten als de situatie weer helemaal normaal is. Want dan is de uitslag volledig representatief” zegt Tessa Holzhaus-Fuhring, Organisatorisch Hoofd Operatiekamers.