ETZ start pilot met digitale screening voor een operatie

Normaliter worden patiënten die binnenkort een operatie ondergaan in het ziekenhuis vooraf getest. Daarbij wordt de algehele conditie gecontroleerd, hoe gezond de patiënt is en welke verdoving en/of medicatie er verder nodig is. E-POS kan deze controles digitaal, op afstand, uitvoeren. De patiënt hoeft daarvoor dan niet meer speciaal naar het ziekenhuis te komen. De pilot duurt drie maanden. Daarna worden de ervaringen, en resultaten, geëvalueerd om te bepalen of E-POS een blijvertje wordt.

Vragenlijst en digitaal doorvragen

Ter voorbereiding op de digitale pre-operatieve screening start de patiënt met het invullen van een digitale vragenlijst. Daarbij controleert E-POS ook of de patiënt op vergelijkbare vragen eventueel tegenstrijdige antwoorden geeft. In dat geval is het systeem zelf in staat om door te vragen. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens tot een adviesdocument verwerkt. Op basis daarvan wordt door de medewerkers bepaald of de pre-operatieve screening van de betreffende patiënt telefonisch afgehandeld kan worden of dat de persoon toch fysiek in het ziekenhuis verder onderzocht moet worden.

Indien een patiënt aangeeft niet voldoende digitaal vaardig te zijn om de online vragenlijst in te vullen, of geen e-mail adres heeft, dan wordt de screening uiteraard gewoon in het ziekenhuis uitgevoerd. De eerste ervaringen van patiënten met E-POS zijn volgens het ETZ overwegend positief. Dat geldt ook voor de meeste oudere patiënten. “We merken dat ouderen indien nodig worden geholpen door hun omgeving”, zegt Marja Berning, organisatorisch hoofd Anesthesiologie.

Meerwaarde digitale screening

De meerwaarde van de digitale screening zit hem voor de patiënten met name in het beperken van het aantal fysieke afspraken. Het scheelt reistijd, parkeerkosten en bespaart de opname van vrije uren op het werk. In veel gevallen duurt de screening niet langer dan vijf minuten en dan is het jammer dat een patiënt voor zo’n korte afspraak naar het ziekenhuis moest rijden. Feitelijk komen deze voordelen overeen met voordelen zoals we die al geruime tijd zien bij de toepassingen van e-health oplossing en zorg op afstand.

Om ervoor te zorgen dat de patiënt voldoende informatie heeft voor het invullen van de vragenlijst, en met name het maken van een aantal keuzes, zijn speciale verklarende animaties in het systeem verwerkt. “Per patiënt bepalen we tevoren welke animaties voor hem van toepassing zijn. Denk hierbij aan een filmpje over de ruggenprik of de verdoving van één arm of been. De informatie, die de patiënt krijgt is dus echt specifiek op hem van toepassing. Dat zorgt er ook voor dat wij goede antwoorden krijgen voor het vervolgtraject. Daarnaast kunnen we ons spreekuur gerichter/patiëntvriendelijker gaan plannen. Je kunt naar aanleiding van het adviesdocument bepalen of je meer tijd voor een bepaalde patiënt denkt nodig te hebben”, aldus Marja Berning.

Wel of geen fysieke screening

Wanneer de medewerkers van de afdeling anesthesiologie tevreden zijn met de antwoorden, keuzes en het adviesdocument van E-POS, dan hoeft de patiënt niet meer naar het ziekenhuis te komen. De screening kan dan verder telefonisch afgehandeld worden. Wanneer die antwoorden en het adviesdocument daar aanleiding toe geven, dan wordt de patiënt alsnog uitgenodigd voor een screening in het ziekenhuis.

“We nodigen dus niet iedereen meer uit voor een fysieke screening, maar we bellen iedereen wel even. En er zijn natuurlijk ook situaties waar we altijd voor een fysieke screening in het ziekenhuis gaan. Als iemand een kaakoperatie ondergaat wil je iemands mond even kunnen bekijken. En als iemand bijvoorbeeld een grote neurochirurgische operatie ondergaat, kan dit impact hebben. Dan wil je iemand persoonlijk spreken”, zo licht Marja toe.

Onlangs startte het MUMC+ met het digitaal voorbereiden van patiënten die door de coronacrisis langer op een hartoperatie hebben moeten wachten. Bij die zogenoemde digitale counseling wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten die op een online platform ingevuld worden. En ook het MUMC+ voorziet de patiënten, indien nodig, van extra begeleiding via teleconsulten.