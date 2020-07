Douwe Biesma nieuwe bestuursvoorzitter LUMC

“Ik vind het een bijzonder mooi vooruitzicht om een bijdrage te mogen leveren aan het verder verbeteren van academische zorgverlening, onderzoek en opleiding in een tijd die veel vraagt van onze medewerkers en van collega’s in andere instellingen waar we mee samenwerken”, aldus Biesma over zijn nieuwe rol. “Het LUMC heeft waarde- en datagedreven zorg hoog in het vaandel staan. Ook daar wil ik graag met andere betrokkenen verder vorm aan geven.”

Nadruk op waardegedreven zorg

Biesma werkte tot 2010 als internist-hematoloog en was tot voor kort bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Hij beschouwt waardegedreven zorg als een belangrijke pijler voor een toekomstbestendig zorgsysteem. “In het LUMC geloven we dat het benutten van big data en zorgtechnologie betere klinische uitkomsten oplevert en bijdraagt aan een betere ervaring van zorg door patiënten. Patiënt en zorgprofessional krijgen meer inzicht in de dagelijkse gang van zaken, waarmee de patiënt meer regie heeft op zijn eigen zorgproces en vanuit de arts ondersteuning op maat mogelijk wordt.” Ook in het St. Antonius Ziekenhuis was dit een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de zorgverlening.

Als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in het LUMC zegt Biesma uit te kijken naar de samenwerking met zijn nieuwe omgeving. “Het LUMC staat bekend als een internationaal toonaangevende kennisinstelling, waar artsen en verpleegkundigen dagelijks hoogwaardige academische zorg leveren, onderzoek in binnen- en buitenland erkenning krijgt en de zorgprofessionals van de toekomst worden opgeleid.”

Gegevensuitwisseling via Twiin

Als hoogleraar Data-driven health care improvement legt Biesma de nadruk op het belang van gegevensuitwisseling voor verbetering van de zorg. Zo ging het LUMC deze week als eerste UMC in Nederland over op het uitwisselen van radiologische beelden via het Twiin-portaal.

“Door technologische ontwikkelingen is een grote hoeveelheid aan zorgdata beschikbaar. Om nu en in de toekomst optimale zorg op maat te kunnen bieden moeten we die data benutten”, aldus Biesma. Bijvoorbeeld bij het voorspellen van ziektebeelden en behandelresultaten, of bij het automatiseren van taken van de zorgverlener.

“De belofte van de toepassing van big data in de kliniek is enorm en vraagt om nauwe onderlinge afstemming: tussen patiënt en zorgverlener, tussen arts en onderzoeker, tussen instellingen, met overheid en verzekeraars. Een rol die ik ook als bestuurder koester en die bijdraagt aan de verdere verbetering van onze gezondheidszorg.”