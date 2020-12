E-health platform als motivator voor een gezonde leefstijl

Het onderzoek had drie doelen. Het blootleggen van de behoeften en voorkeuren van alle belanghebbenden. Het vertalen van die behoeften en voorkeuren naar kernwaarden. Het ontwikkelen van e-health technologie op basis van die kernwaarden. De primaire onderzoeksvraag was: Welk type e-health-applicatie, of e-health platform, ter ondersteuning van gezond leven van mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten zou het grootste voordeel opleveren voor alle belanghebbenden?

Resultaten van het onderzoek

De onderzoekers ontdekten tien universele waarden waaraan op e-health gebaseerde initiatieven ter ondersteuning van gezond leven voor de preventie en revalidatie van hart- en vaatziekten zouden moeten voldoen. Denk daarbij aan het bieden van sociale ondersteuning, het stimuleren van de intrinsieke motivatie en continuïteit van zorg bieden.

Deze kernwaarden zijn vervolgens vertaald naar veertien kernattributen en vervolgens naar een aantal ontwerpen van prototypen. Een van de ontdekkingen die tijdens het onderzoek gedaan werden was dat het primaire kenmerk van goede e-health technologie zicht niet beperkte tot één bepaald interventieprincipe. De technologie zou de vorm moeten hebben van een digitaal platform dat verschillende interventies verspreidt, een zogenoemde ‘one-stop-shop’.

Een gepersonaliseerd e-health platform

De verschillende belanghebbenden op het gebied van de preventie en revalidatie van hart- en vaatziekte kunnen het meest profiteren van het gebruik van één gepersonaliseerd e-health platform. Dat platform moet een verscheidenheid aan evidence-based interventies integreren, in plaats van een nieuw ‘instrument’.

Het platform moet niet gebaseerd zijn op een zogenoemde one-side-fits-all aanpak maar de matchmaking tussen patiënten en specifieke interventies op basis van persoonskenmerken en voorkeuren ondersteunen.

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat digitale coaching een goede methode is om mensen die gedwongen thuis zitten aan te sporen gezonder te leven. De resultaten van dit onderzoek liggen in het verlengde daarvan.

Onderzoeksmethoden

Als leidraad voor het blootleggen van de belangrijke waarden voor belanghebbenden dienden gebruikersgerichte ontwerp principes uit de CeHRes-roadmap voor e-health ontwikkeling. Gegevens werden samengebracht uit verschillende kwalitatieve onderzoeken en bruikbaarheidstests. Onderzoeken zoals literatuurstudies, interviews, hardop denk-sessies, focusgroepen en bruikbaarheidstests zoals heuristische evaluatie, cognitieve walkthrough en hardop denkstudie.

Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een innovatieve applicatie-evaluatietool. Daarmee werden 33 e-health applicaties aan een ​​concurrentieanalyse onderworpen. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek rekening hield met alle behoeften en voorkeuren van eindgebruikers bij de ontwikkeling van e-health technologie, zijn enkele persona’s en een klantreis gecreëerd.

Het onderzoek, ‘A multi-stakeholder approach to eHealth development: Promoting sustained healthy living among cardiovascular patients’, is uitgevoerd door 14 wetenschappers, cardiologen en artsen van het LUMC, de Leidse Universiteit, Universiteit Twente, het Máxima MC, Amsterdam UMC en Cardiovitaal. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het International Journal of Medical Informatics.