E-healthweek gaat verder als Slimme Zorg Estafette

De organisatoren vonden het tijd om, geheel in lijn met de digitale zorgtrend, de e-healthweek door te innoveren naar een nieuw format. In plaats van één week in heel Nederland worden nu feitelijk vier regionale e-healthweken gehouden, telkens in drie of vier provincies tegelijk. Op 1 februari start de Slimme Zorg Estafette in de regio Oost Nederland om in de weken die daar op volgen via West en Noord Nederland op 26 februari in de Zuidelijke provincies te eindigen.

De Slimme Zorg Estafette

Elke regionale week start met een regionale digitale bijeenkomst, met als doel om de implementatie van slimme zorg in die regio te versnellen en te bouwen aan de regionale samenwerking. In de week zelf zal volop ruimte zijn voor lokale evenementen en activiteiten om patiënten, mantelzorgers, cliënten en zorgprofessionals op laagdrempelige en toegankelijke manier te inspireren over de mogelijkheden van slimme zorg. De exacte route van de Slimme Zorg Estafette loopt als volgt:

01-05 februari: Oost, Gelderland, Overijssel, Flevoland

08-12 februari: West, Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht

15-19 februari: Noord, Groningen, Friesland, Drenthe

22-26 februari: Zuid, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Aan het einde van de vierde week wordt de Slimme Zorg Estafette afgesloten met een landelijke bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst worden vervolgstappen en de ervaringen van de vier weken gedeeld.

ICT&health openingsmanifestatie

Het nieuwe format van de e-healthweek heeft overigens geen gevolgen voor de Openingsmanifestatie die ICT&health elk jaar, bij de aftrap van de e-healthweek, organiseert. Het jaarlijks terugkerende congres van de zorg over de toekomst van de zorg, slimme innovaties en samenwerkingen zal op Op 25 januari 2021 naast fysiek ook volledig digitaal gehouden worden.

Het idee van een estafette is overigens niet helemaal nieuw. In de zomer van 2015, ruim een half jaar voor de eerste e-healthweek zou plaatsvinden, werd al eens een e-health Steden Estafette georganiseerd. Dat gebeurde op initiatief van Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMw. Het thema van die estafette was het uitwisselen van kennis tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis.