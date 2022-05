e-learning over alcoholgebruik en zwangerschap

Door de gratis e-learning van Trimbos te volgen kunnen verloskundigen bijdragen aan minder alcoholgebruik rondom de zwangerschap. Zo kan het aantal miskramen, het aantal kinderen dat geboren wordt met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) of met een te laag geboortegewicht afnemen. Tijdens het symposium ‘Vroegsignalering Leefstijl & Zwangerschap’ van KNOV op 9 juni 2022 is uitgebreid aandacht voor het thema alcoholgebruik en komen andere belangrijke levensstijladviezen voorbij zoals niet-roken en de juiste voeding tijdens een zwangerschap.

Alcoholgebruik bespreekbaar maken

In de e-learning worden allereerst handvatten aangereikt om het alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Maar er is ook uitleg over het motiveren van cliënten voor een alcoholvrije zwangerschapsperiode. Dat kan onder meer door te wijzen op de risico’s die alcoholgebruik heeft voor, tijdens en na de zwangerschap. Gebruik van alcohol voor de zwangerschap leidt onder meer tot verminderde vruchtbaarheid.

Risico’s alcoholgebruik tijdens zwangerschap

Tijdens de zwangerschap wordt het risico op een miskraam, een lichtere baby of een baby met FAS groter. Een baby met FAS is kleiner, heeft afwijkingen aan het gezicht en een beschadigingen aan de hersenen. Iemand houdt deze afwijking zijn hele leven. FAS is te voorkomen is als een vrouw tijdens de zwangerschap geen alcohol drinkt.

E-learning slaat aan bij professionals

De inhoud van de e-learning is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en op het advies van de Gezondheidsraad. In casussen die nagespeeld worden in video’s wordt getoond hoe een professional het gesprek over alcoholgebruik vorm kan geven. In totaal heeft de e-learning vijf hoofdstukken die ieder vijf tot dertig minuten duren. Verloskundigen die de e-learning gebruikt hebben, reageren positief. 85% geeft aan dat ze na deze digitale training de vaardigheid hebben om alcoholgebruik op een goede wijze bespreekbaar te maken.