E-learning ‘Rookvrije Ouders’ voor zorgverleners

Ouders en aankomende ouders, zoals wensouders en zwangere vrouwen, nemen een stopadvies omtrent roken van een zorgverlener serieus. Maar zorgprofessionals vinden het vaak lastig om (aankomende) ouders te verwijzen naar specifieke zorgprogramma’s, terwijl die ouders bij het stoppen met roken meestal begeleiding nodig hebben. De e-learning Rookvrije Ouders leert zorgverleners hoe ze effectief naar de juiste hulp kunnen verwijzen en wat die hulp precies inhoudt. Via filmpjes stellen de coaches zich voor en leren de zorgverleners hoe de coaching van Rookvrije Ouders er in de praktijk uitziet.

Geaccrediteerde e-learning

“Volg de e-learning en een zorgprofessional weet precies hoe je ouders moet verwijzen naar de juiste stoppen-met-rokenhulp. Het is super eenvoudig!”, vertelt Clasien van der Houwen, gynaecoloog en voorzitter Taskforce Rookvrije Start. Begeleiding bij het stoppen met roken is nodig en zorgprofessionals hebben de taak om daarover op de juiste wijze met ouders het gesprek aan te gaan. In de e-learning, die is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen, komt aan de orde hoe een zorgprofessional verwezen kunnen worden naar telefonische coaching van Rookvrije Ouders.

Stoppen-met-roken coaching

Rookvrije Ouders is een telefonische stoppen-met-roken coaching speciaal voor ouders (van kinderen 0-18 jaar), wensouders en zwangere vrouwen en hun partner die willen stoppen met roken. Betreffende coaching per telefoon gebeurt tijdens minimaal zes gesprekken met een stoppen-met-rokencoach. De zorgprofessional krijgt feedback over het verloop van die gesprekken van de coach. “Wat ik heel fijn vind aan Rookvrije Ouders is dat ouders die willen stoppen gelijk de hulp en steun krijgen die ze nodig hebben,” vertelt Annette de Bruin-Kok, verpleegkundig specialist. Onderzoek toont aan dat coaching goed werkt om ouders te helpen bij het stoppen met roken. De coaching wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed en is dus meestal gratis voor ouders.

Stoppen-met-roken-app voor jeugd

Niet alleen voor (aankomende) ouders is het verstandig om te stoppen. Ook jongeren en ouderen zijn gebaat bij stoppen met roken. Er wordt op dit front dan ook veel voorlichting gegeven en technologie ingezet. Speciaal voor jongvolwassenen die willen stoppen met roken is er nu bijvoorbeeld een nieuwe app: Quiddy. Het bijzondere aan deze app is dat de roker dat samen, anoniem, met een andere roker die van plan is te stoppen kan doen. Zo kunnen zij elkaar via de app steunen en motiveren hun poging deze ongezonde verslaving een halt toe te roepen, te laten slagen. De app is speciaal ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar.