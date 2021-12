Eindhovens smartphone braille toetsenbord in de prijzen

De jury prees de ondernemers van Hable omdat zij heel goed contact hebben met de gebruikers en klanten. Daardoor sluit hun product, de Hable One, naadloos aan bij de behoeften van hun gebruikers. De bedenkers van het braille toetsenbord stelden zich als doel om blinde en slechtziende mensen in heel Europa te helpen. Ayuahman Talwar ontwikkelde het eerste prototype voor zijn blinde opa. Destijds had hij nooit verwacht dat het initiatief uit zou groeien tot een volwaardige start-up,

Tot nu toe bedienden blinden en slechtzienden een smartphone, en het invoeren van tekst, via speech-to-text oplossingen. Het braille toetsenbord biedt hen echter meer privacy bij het appen en chatten. Omstanders kunnen niet meer meeluisteren. Daarnaast werkt typen betrouwbaarder dan het omzetten van spraak naar tekst.

Hable One braille toetsenbord

De Hable One is een los apparaat dat gekoppeld is aan de smartphone. Met het apparaat kunnen blinden en slechtzienden typen en navigeren door hun telefoon. Daarvoor beschikt de Hable One over zes toetsen waarmee alle letters, cijfers en leestekens van het brailleschrift ingetypt kunnen worden. De smartphone zelf kan tijdens het bellen of appen gewoon in de tas of broekzak blijven zitten.

“Veel innovaties in onze markt zijn nog altijd gebaseerd op de brailletypmachine van vroeger. Daar hebben wij verandering in gebracht door te focussen op de smartphone”, vertelde Freek van Welsenis, medeoprichter van Hable.

In januari van het vorige jaar (2020) wist Hable met haar uitvinding ook al de Nederlandse nominatie voor de Global Student Award in de wacht te slepen. In de nu door Hable gewonnen 4TU Impact Challenge namen de beste studenten van de vier Nederlandse technische universiteiten het tegen elkaar op. Zij pitchten hun idee tijdens een landelijk evenement dat dit jaar plaatsvond in Helsinki tijdens Slush Festival.