EMDR therapie volgen via een smartphone app

Het toevoegen van de EMDR-therapie optie maakt dat het nu mogelijk is een online behandeling aan te bieden waarin visuele taken in combinatie met verschillende andere mogelijkheden gecombineerd worden. Hiermee kunnen patiënten vanuit de app nu kiezen voor een totaalpakket voor de behandeling van trauma en PTSD.

EMDR therapie in NiceDay App

De online EMDR therapie van de NiceDay App heeft verschillende mogelijkheden: visueel en via verschillende auditieve cues (tikjes). Met de trackers die aan de app toegevoegd worden kunnen patiënten bovendien op elk moment klachten monitoren. Daarnaast zijn ook de bekende functies van de app nog altijd beschikbaar. Het bijhouden van een dagboek, het maken van G-schema’s en het instellen van reminders ter stimulering van een gezonde leefstijl.

De optie voor het aanbieden van visuele taken is platform neutraal waardoor deze ook op een ander apparaat geraadpleegd kunnen worden. Dat heeft als voordeel dat deze vorm van EMDR therapie ook in te passen is binnen een zogenoemde blended behandelvorm. Daarbij worden online behandelsessies gecombineerd met fysieke behandelingen.

Voordelen online behandeling

De voordelen van het online behandelen van psychische klachten zijn al diverse malen onderzocht. Naast het feit dat patiënten reistijd besparen is vooral het ontbreken van wachtlijsten van groot belang. Bij psychische klachten is het zaak dat snel gestart kan worden met een behandeling. En juist nu, aangedreven door de coronacrisis, maken de contact beperkende maatregelen de noodzaak voor (online) behandeling op afstand extra duidelijk. De meeste GGZ-patiënten, zo bleek uit onderzoek van Psyned, zijn bovendien zeer tevreden over online behandelingen.

Behandelaars Annemiek van Dijke en Ilja Seifert van PsyQ Online zien met name voordelen van het aanbieden EMDR therapie via een app. “Ik zie zoveel meerwaarde in online behandelen, omdat de patiënt in zijn eigen omgeving is tijdens de therapie”, aldus Annemiek. Op casusniveau zien we dat wat we hebben bedacht werkt. Dat bleek ook uit mijn N=1-studie: de EMDR-behandeling was effectief. We houden ons grotendeels aan het standaardprotocol. De vorm waarin het wordt aangeboden is dus wel anders, helemaal vormgegeven binnen onze online mogelijkheden”, voegt Ilja toe.