Online behandeling psychische klachten: snel en effectief

Het grote voordeel van een online behandeling is echter dat er over het algemeen geen wachtlijsten zijn. Een patiënt kan na de intake dus direct met een behandeling starten. Door die snelle handelswijze kan voorkomen worden dat de klachten door (lange) wachttijden verergeren.

Wanneer een client kiest voor een online behandeling dan wordt het contact met de behandelaar via videobellen, telefoneren, chatten of mailen onderhouden. Omdat de patiënt thuis, in zijn eigen omgeving, aan de klachten en problemen werkt kan hij of zij dat doen op die momenten dat het uitkomt, of nodig is. De dagelijkse ervaringen worden met de behandelaar gedeeld via een ondersteunende app.

Online behandeling op maat

Tijdens het behandeltraject kan de patiënt op elk gewenst moment met de behandelaar contact opnemen, bijvoorbeeld door een mail of chat-bericht te sturen. Bij reguliere behandeltrajecten moet de patiënt wachten tot de volgende behandelsessie. De online behandelaar is weliswaar niet 24/7 beschikbaar, maar kan doorgaans wel sneller reageren dan bij een reguliere behandeling het geval zou zijn.

De vijf grootste voordelen van een online behandeling op een rijtje

Geen wachttijd: je kunt direct beginnen.

Flexibel: je volgt je behandeling thuis, of op een andere zelfgekozen locatie en op een moment dat het jou uitkomt.

Persoonlijk: je hebt contact met jouw behandelaar via videobellen, chatten, mailen of bellen. Dagelijkse ervaringen deel je via ondersteunende tools.

Intensief: je werkt intensief aan je herstel, waardoor een behandeling vaak korter is.

Veilig: we maken gebruik van een beveiligde online omgeving om zo jouw privacy te garanderen.

Online behandeltrajecten voor psychische klachten hebben dus diverse voordelen. Echter, het succes of de voortgang van de behandeling staat of valt, net zoals bij de reguliere behandelingen, met de inzet en motivatie van de patiënt.

Even effectief als reguliere behandeling

De ervaring leert dat patiënten die kiezen voor en zelfhulpprogramma vaak voortijdig afhaken. De persoonlijke ondersteuning van een behandelaar zoals die bij de online behandelingen geboden wordt, heeft een positieve invloed op de therapietrouw. De behandelaar kan berichtjes sturen om de patiënt aan te moedigen en zijn interesse in de patiënt te tonen.

Uit onderzoek is gebleken dat een 100% online behandeling net zo effectief is als een behandeling op locatie. Bovendien, zo concludeerden iPractice en zorgverzekeraar Menzis enkele maanden geleden, kunnen online ggz behandelingen de totale behandelcapaciteit van de ggz behandelingen met 40 procent doen toenemen.

Op dit moment is een volledig online behandeling alleen nog beschikbaar voor mensen met een depressie, een trauma of angstklachten. Net als voor de reguliere behandeling is ook voor een (volledig) online behandeling een verwijsbrief van de huisarts nodig.