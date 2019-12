EPD Succesverhaal in Spaarne Gasthuis

Zo’n 44 procent van de patiënten heeft zich aangemeld voor het online patiëntendossier. Opvallend is dat het grootste deel van de deelnemende patiënten ouder is dan 50 jaar. Aanvankelijk meldden vooral jongere patiënten zich aan.

Online, via MijnSpaarneGasthuis, kunnen patiënten in overleg met hun arts medicatie aanpassen of het dossier downloaden. Op termijn wordt het mogelijk artsen te raadplegen middels een videoconsult. Daarmee ligt het Spaarne Gasthuis op koers om het doel van het Versnellingsprogramma (VIPP) – de patiënt een actievere partner te maken voor zorg professionals – te halen.

Daarbij wordt ook de patiënten gebruikersgroep betrokken. “Als ik vragen heb over mijn medicatie dan stel ik die aan de reumatoloog. Kan ik bijvoorbeeld met bepaald medicatie stoppen die te veel bijwerking geeft? Tijdens het consult praten we er dan over en de samenvatting vind ik meteen in mijn telefoon. Ik stap dan op de fiets naar de apotheek die digitaal al gevraagd is de nieuwe medicatie voor mij klaar te zetten”, zegt Martin Verhulst, lid van die gebruikersgroep.

Uitwisseling en koppeling systemen

Het steeds breder inzetten van het elektronische patiënten dossiers is een ontwikkeling die al geruime tijd speelt en steeds belangrijker wordt. Het biedt zowel patiënten als zorginstellingen nieuwe mogelijkheden voor een efficiënter inzet van middelen. Zo werkt het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom samen met Philips en EPD-leverancier ChipSoft aan een koppeling tussen het EPD en patiëntmonitoring via de zogenoemde slimme pleister.

Een ander groot toekomstig voordeel van EPD is de mogelijkheid tot het uitwisselen van medische gegevens over landsgrenzen. Uiteraard gebeurt die alleen als de patiënt hier expliciet toestemming voor geeft. “Als ziekenhuis vlakbij Schiphol krijgen wij regelmatig spoedopnames van buitenlandse patiënten. Dan wil je graag snel de medische voorgeschiedenis kennen. Dat wil jij ook in het buitenland, zonder taalbarrière,” zegt David Jairath, plastische Chirurg in het Spaarne Gasthuis.

Optimaliseren EPD nog een uitdaging

Deze zomer bleek dat het optimaal benutten van het EPD in de meeste gevallen nog niet wil vlotten. Dat concludeerde Jan Houben van M&I naar aanleiding van gesprekken met ziekenhuisbestuurders. Vooral het verminderen van de registratielast, toch een van de redenen waarom de ziekenhuizen er ooit mee zijn begonnen, blijft achter bij de verwachtingen. Succesvolle initiatieven, zoals die van het Spaarne Gasthuis, brengen daar hopelijk (snel) verandering in.