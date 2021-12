Ernst Kuipers, Conny Helder zorgministers in Rutte IV

Beide zorgministers hebben langdurige ervaring in de zorgsector. Helder werkt al een kleine 40 jaar in de zorg, vooral in bestuursfuncties. Eerst was ze actief bij in ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Amsterdam en Utrecht. In 2010 werd ze bestuurder bij SGE, een koepel van gezondheidscentra in Eindhoven. Sinds 2017 is ze werkzaam als bestuurder bij tanteLouise, waar ze in aanraking kwam met de ouderenzorg.

Digitale innovaties

Bij tanteLouise zette Helder zich onder meer in voor het toepassen van digitale innovaties om de ouderenzorg te verbeteren. “Het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten”, zei Helder in 2019 in een interview met ICT&health. “We moeten juist in beweging komen. Slimme oplossingen bedenken waarmee we niet alleen de kwaliteit van zorg verbeteren, maar die tegelijkertijd het werk van de zorgprofessionals verlichten en vergemakkelijken. Dat bespaart tijd, zodat we met de juiste ondersteuning en een hoger kennisniveau met minder mensen meer ouderen kunnen helpen. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. En wij niet alleen.”

Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, werd tijdens de coronacrisis één van de gezichten van het Nederlandse coronabeleid. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vertelde hij met grote regelmaat hoe, waar en waarom coronapatiënten gespreid werden over Nederlandse en soms ook buitenlandse ziekenhuizen. Hij toonde zich vorig jaar voorstander van uitbreiding van de IC-capaciteit in een aantal specifiek voor corona aangewezen ziekenhuizen, in aanloop naar de destijds verwachte tweede golf.

Beoogd zorgminister Ernst Kuipers meent dat er meer aandacht moete komen voor preventie en digitalisering.

Meer aandacht voor preventie

Helemaal verrassend is de benoeming van Kuipers niet. Afgelopen augustus stelde hij in een interview met de Volkskrant al dat hij het zou overwegen om zorgminister te worden als hem dat gevraagd werd. “Er is veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg”, aldus Kuipers destijds. “Er moet meer aandacht komen voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en vasthouden. Genoeg te doen dus.”

In het nieuwe coalitieakkoord, waar Helder en Kuipers mede uitvoering aan mogen geven, staat expliciet dat er meer aandacht en (meer) geld moet komen voor menskracht, digitalisering en gegevensuitwisseling in de zorg. Digitalisering moet ook de oplopende zorgkosten beteugelen, een andere belangrijke ambitie van Rutte IV.