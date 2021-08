FitKnip goed ontvangen, maar nog niet klaar voor brede uitrol

FitKnip is opgezet om drempels die ontstaan bij het in gebruik nemen of gebruiken van e-health oplossingen weg te nemen. Denk daarbij aan de kosten, zorgen om privacy en opgeslagen data. Maar ook wanneer zorginstellingen tussen het overweldigende aanbod van gezondheidsapplicaties ‘door de bomen het bos niet meer zien’.

De FitKnip biedt deelnemers aan het experiment een zogenoemd vitaliteitstegoed van 100 euro. Daarmee kunnen zij vervolgens voorgeselecteerde betrouwbare gezondheidsapps aanschaffen. Het experiment is ontwikkeld om Nederlanders te motiveren tot het maken van gezonde leefstijlkeuzes, waarbij zij worden ondersteund door e-health-toepassingen.

Effecten FitKnip onderzoeken

Om te kunnen bepalen of FitKnip geschikt is als tool om de volksgezondheid te stimuleren is een onderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het onderzoek zijn een aantal doelen gedefinieerd. De onderzoekers wilden allereerst inzicht krijgen in de haalbaarheid, acceptatie en het eventuele effect op het verbeteren van de controle op de eigen gezondheid en het in kaart brengen daarvan.

Daarnaast waren de onderzoekers op zoek naar eventuele suggesties voor de verbetering van FitKnip en het in kaart brengen van barrières en succesfactoren voor toekomstige implementatie. De deelnemers aan het onderzoek vonden het een goed concept en initiatief. Met name ook omdat het financiële drempels wegneemt en de aangeboden applicaties reeds door een betrouwbare partij zijn voorgeselecteerd.

Professionals enthousiast

De professionals uit het veld die aan het onderzoek deelnamen, waaronder huisartsen, zorgverzekeraars, medewerkers van wijkteams, gemeentes en VWS, waren over het algemeen ook zeer enthousiast over het FitKnip concept. Zij zien de potentie van FitKnip met betrekking tot het stimuleren van gezondheid en welzijn van burgers. Maar zij gaven daarnaast ook aan dat voordat FitKnip in de praktijk breed geïmplementeerd kan worden, er wel nog enkele drempels overwonnen moeten worden.

Van de ruim 1650 deelnemers die aan het onderzoek begonnen heeft 42 procent (685) één of meerdere applicaties aangeschaft met hun FitKnip budget. Bijna driekwart van de deelnemers heeft tussen de 1 en 25 euro uitgegeven.