Fitnesstracker herkent corona voordat er klachten zijn

Fitnesstrackers en smartwatches kunnen volgens wetenschappers een coronabesmetting al herkennen enkele dagen voordat de eerste symptomen optreden. De onderzoekers noemen de combinatie van de fitnesstracker en een speciaal algoritme een ‘veelbelovend hulpmiddel’ bij het indammen van de verspreiding van het virus. Internationaal lopen er nog meer dan tien andere soortgelijke onderzoeken naar vroegdiagnostiek van corona.

Wearable die ademhaling, temperatuur en huidvochtigheid meet

De fitnesstracker die ingezet wordt is een zogeheten AVA-armband, een wearable die in eerste instantie is ontwikkeld door Ava AG voor vrouwen om te meten wanneer zij hun eisprong hebben, zodat ze weten wanneer ze vruchtbaar zijn. Dat doet hij door heel nauwkeurig onder meer de temperatuur, de ademhaling en de huidvochtigheid te meten. Het gaat hier om een gecertificeerd device dat zodoende ook snel kon worden ingezet voor het betreffende Covid-onderzoek.

Brede range gezondheidsmetingen met smartwatch en fitnesstracker

Met een smartwatch of fitnesstracker kunnen mensen zelf steeds meer gezondheidsmetingen doen. Denk aan het meten van de bloeddruk, hartslag, slaappatroon of simpelweg het tellen van het aantal stappen dat je maakt. Een geavanceerde smartwatch kan sinds kort zelfs helpen om een betrouwbaar beeld te krijgen van hoe het thuis met mensen met de ziekte van Parkinson gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Radboudumc samen met Verily. Tevens zijn er smartwatches op de markt die hartproblemen signaleren en eventueel zelfs een noodoproep doen in het geval van een hartstilstand.

Vroegdiagnostiek corona met AI

De nieuwe fitnesstracker die de diagnose covid-19 kan stellen met behulp van kunstmatige intelligentie is echter een absoluut novum. De applicatie stelt covid zelfs al vast voordat de drager van de smartwatch klachten heeft. Met behulp van tal van data slaagt de fitnesstracker er in om in een zeer vroeg stadium de diagnose covid-19 te stellen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open.



1.163 mensen droegen fitnesstracker

Voor het onderzoek werden 1.163 mensen onder 51 jaar gevolgd vanaf het begin van de pandemie tot april 2021. Ze droegen de AVA-armband die elke tien seconden onder andere ademhaling, hartslag, temperatuur en slaap kan meten. De deelnemers deden regelmatig coronatests. Een interessant inzicht uit het onderzoek is dat er duidelijke veranderingen in het lichaam zijn gedurende de incubatieperiode van corona. Doordat die veranderingen worden gesignaleerd door de tracker, kan de diagnose zo vroeg worden gesteld.

Fitnesstracker signaleert veranderingen in lichaam

Het betreffende onderzoek is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open. “Dankzij deze nieuwe wearable is corona-detectie mogelijk in de periode waarin mensen nog geen symptomen hebben”, aldus de onderzoekers. Volgens de wetenschappers is er meer onderzoek nodig, omdat hun bevindingen waren gebaseerd op een kleine steekproef van relatief jonge mensen. Ook was de groep niet etnisch divers genoeg. Met het algoritme en de AVA-armband houdt het UMC Utrecht een groter onderzoek met zo’n 20.000 mensen. Daarvan worden de resultaten later dit jaar verwacht.