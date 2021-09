FMS: meest dringende onderzoeken COVID-19 van start

De zes studies richten zich op het in kaart brengen van de schade aan het hart, de mogelijke behandeling, het beloop en het testen van behandeling van anosmie (verlies van reuk). Ook de inzet van CT-scans voor passende behandeling van COVID-19 patiënten wordt meegenomen. Twee studies richten zich op het ontwikkelen van een voorspellende methode om COVID-19 patiënten veilig uit isolatie te halen. Daarnaast start er een studie naar passende behandeling van oudere patiënten. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.

COVID-19 kennisagenda

Nooit eerder zat er volgens Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie, zo weinig tijd tussen het opstarten van een kennisagenda en de daadwerkelijke start van de onderzoeken. “Binnen een half jaar werd met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg de COVID-19 kennisagenda ontwikkeld met de belangrijkste kennishiaten. In het voorjaar zijn er ‘matchmakingsbijeenkomsten’ georganiseerd zodat onderzoeksvragen aan onderzoeksgroepen gekoppeld konden worden. En nog geen half jaar later zijn er gezamenlijke onderzoeksvoorstellen ingediend, is de financiering via ZonMw rond en kunnen de onderzoeken al van start. Dat is ongekend.”

Eenzelfde mening heeft Benien Vingerhoed-Van Aken, clusterhoofd Translationeel Onderzoek en COVID-19, ZonMw: “We zijn erg blij met de effectieve samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en andere veldpartijen. Samen konden we snel schakelen, en dat is belangrijk in de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Daarnaast hebben de betrokken onderzoekers in gezamenlijkheid een ongelofelijke klus geklaard door dit in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen.”

Ondersteuning vanuit ZonMW

ZonMw ondersteunt onderzoekers om gezamenlijk zo goed en snel mogelijk resultaat te krijgen. Dit doet ZonMw onder meer door onderzoekers met elkaar in contact te brengen en zorgprofessionals zo snel mogelijk inzicht te laten krijgen in onderzoeksresultaten naar de meest passende behandeling bij mensen met COVID-19. Op dit moment wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden voor de overige vragen in de COVID-19 kennisagenda, bijvoorbeeld die op het gebied van preventie en nazorg en op het gebied van uitgestelde zorg door COVID-19.

ZonMw heeft van VWS de opdracht ontvangen voor een COVID-19 deelprogramma gericht op behandeling. Binnen dit deelprogramma is 5,3 miljoen euro aan financiering gereserveerd om kennishiaten die betrekking hebben op behandeling te beantwoorden. Naast deze 6 studies is een aanvullend traject uitgezet om kennisvragen voorkomende uit de nieuwe COVID-19 kennisagenda te beantwoorden.

Samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners werkt ZonMw aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij. De FMS kennisagenda-studies horen daar ook bij.