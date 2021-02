GGD stopt met corona blaastest na false negatives

Bij de corona blaastest moet de persoon die getest wordt uitademen in een zogenoemde elektronische neus (e-nose). Vervolgens kan door het analyseren van de uitgeademde lucht bepaald worden dat de betreffende persoon niet besmet is met het coronavirus. De blaastest kan dus niet aantonen of de persoon wél besmet is. Wanneer de test niet kan aantonen dat er geen sprake is van een besmetting, zal een tweede (PCR) test uitgevoerd moeten worden.

Toch besmet na negatieve corona blaastest

Enkele dagen geleden verscheen het bericht dat enkele personen bij wie de corona blaastest, afgenomen bij de GGD Amsterdam, tot een negatieve testuitslag leidde, enkele dagen later toch klachten kregen en besmet bleken te zijn. Een van die ongelukkigen is hoogleraar sport en recht Marjan Olfers die enkele dagen na de test zelfs in het ziekenhuis belandde. Olfers postte haar ervaringen op twitter en dat leidde tot de nodige commotie.

Daarop besloot de GGD dit weekend het gebruik van de e-nose en de corona blaastest, tijdelijk, op te schorten. Tegenover de NOS verklaarde een woordvoerder van de GGD Amsterdam het volgende: “We hebben gezien dat een aantal uitslagen niet klopten. We willen nu het zekere voor het onzekere nemen en in overleg met de fabrikant kijken wat er aan de hand is. Het zou te maken kunnen hebben met het afnemen van de test.”

Met die laatste opmerking doelt de GGD op de voorwaarden die gelden voor een succesvolle blaastest. Zo mag de testpersoon minimaal acht uur voor de test geen alcohol genuttigd hebben en mag bij de desinfectie van de testapparatuur ook niet gebruik gemaakt worden van alcohol houdende desinfectiemiddelen. De fabrikant van de e-nose zegt te hebben vastgesteld dat de GGD-teststraten niet goed genoeg voorbereid zijn op het gebruik van de corona blaastesten met de e-nose.

Gevolgen voor landelijke uitrol

Enkele weken geleden gaf het OMT een positief advies over het gebruik van de corona blaastest als eerste screening. De GGD besloot aan de hand van dat advies en een aantal eigen, geslaagde, tests om de corona blaastest de komende maanden in heel Nederland te gaan uitrollen.

Met het recente besluit het gebruik van de blaastest tijdelijk op te schorten zal die uitrol mogelijk ook vertraging oplopen. De GGD kan nog niet zeggen wanneer het gebruik van de corona blaastest mogelijk hervat zal worden.

Succes e-nose

De e-nose bestaat al enkele jaren en wordt, met succes, toegepast bij het ontdekken van, bijvoorbeeld, darm– en slokdarmkanker. Tijdens de coronacrisis is onderzocht of de e-nose ook ingezet kan worden bij het detecteren van een coronabesmetting. Intensief onderzoek toonde uiteindelijk aan dat de e-nose met grote zekerheid kan vaststellen dat iemand niet besmet is met het coronavirus. Uit tests die uitgevoerd werden door de GGD Amsterdam bleek dat driekwart van de geteste personen niet in quarantaine hoefden en ook geen tweede, PCR, test nodig was.

De SpiroNose van Breathomix analyseert uitgeademde lucht. Zo kunnen longziekten, zoals astma, COPD, longkanker en andere aandoeningen eerder gediagnosticeerd worden en kan meer gericht een behandeling gestart worden. De sensoren in de SpiroNose meten de complete mix van VOC’s (vluchtige organische componenten) in de uitademingslucht.