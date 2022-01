GHZ levert voortaan digitaal recept aan apotheek

Om het digitaal versturen van recepten mogelijk te maken, is het GHZ een regionale samenwerking gestart. Daarbij zijn inmiddels 128 apotheken aangesloten, waaronder de poliklinische en de dienstapotheek. Samen hebben zij een convenant opgesteld waarin staat dat het e-recept een geldig recept is. Een soortgelijke overeenkomst werd afgelopen april gesloten tussen de zorgregio’s Oost-Brabant, Midden-Limburg, Midden-Brabant en West-Brabant.

Voordelen digitaal recept

Het e-recept heeft een aantal voordelen versus de geprinte versie, stelt het ziekenhuis. Zo is de kans op een fout tijdens het overtypen van medicatie en dosering veel kleiner. De medicatiegegevens worden namelijk al bij veel apotheken direct overgenomen in hun systeem. Het digitale recept levert ook tijdswinst op voor patiënt, arts en apotheek. De arts verstuurt met één druk op de knop het e-recept naar de apotheek die de medicatie alvast kan klaarzetten. Dat scheelt voor de arts administratieve handelingen zoals printen en het optimaliseert de logistiek in de apotheek, waardoor de wachttijden korter zijn.

Het GHZ voerde halverwege 2020 een nieuw EPD in. Het uitroltraject liep tot in 2021, waarbij onder meer het medicatieproces vernieuwd werd. Het nieuwe EPD verving een reeks deelsystemen, waardoor het invoeren en de uitwisseling van gegevens sterk vereenvoudigd werd. Daaronder ook het invoeren en uitwisselen van medicatiegegevens en recepten.

Onderdeel van VIPP

Het e-recept is onderdeel van het landelijke versnellingsprogramma VIPP dat de vooruitgang van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional stimuleert. Momenteel loopt het programma VIPP 5. Deze VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg werd in februari 2020 officieel van kracht.

VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. De doelen waren onder andere dat patiënten inzage konden krijgen in hun gegevens en dat recepten digitaal tussen ziekenhuis en apotheek verstuurd konden worden.

Waar VIPP 1 en 2 zich vooral hebben gericht op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richt VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is.