Nieuw EPD voor Groene Hart Ziekenhuis

De reden om voor het EPD en de Suite van NEXUS te kiezen was volgens het ziekenhuis gebaseerd op de openheid van het systeem en de mogelijkheid tot verregaande samenwerkingen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Het nieuwe geïntegreerde EPD dat nu in gebruik genomen is vervangt meteen ook de 24 oude EPD’s van het GHZ.

Traject in 2021 afronden

De volgende fase van de implementatie van de NEXUS-suite start na deze zomer. Daarbij zal de focus liggen op vernieuwingen binnen het OK-complex en het meditatieproces. Wanneer alles volgens planning verloopt dan zal het hele traject in de loop van 2021 afgerond worden, ongeveer twee jaar nadat beide partijen besloten met elkaar in zee te gaan.

“Dan krijgen verpleegkundige én arts ook beschikking over een grafische weergave, van door de verpleegkundige handmatig ingevoerde gegevens, tijdens de opname van een patiënt. Dit optimaliseert onze dagelijkse werkzaamheden nog meer”, aldus teamleider Orthopedie Ilse Eckhardt

Implementatie nieuw EPD in coronatijd

“De afgelopen maanden stond de zorgwereld als gevolg van de coronacrisis flink op z’n kop. Dat de implementatie van ons nieuwe EPD volgens planning door zou gaan, was niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook bijzonder trots dat we dit met alle betrokkenen binnen het GHZ en NEXUS hebben gerealiseerd”, zegt Maikel van Oosterhout, co-bestuurder en CMIO van het GHZ.

Onlangs pleitte NEXUS nog voor meer samenwerking tussen ICT-leveranciers van zorgsystemen en EPD’s. Dat is volgens directeur van Kooten van NEXUS nodig om initiatieven op landelijke schaal versnelt toegankelijk te maken. “Structureel Corona-overleg tussen ICT-leveranciers is nodig om landelijke doelen en-bloc in te kleuren. We moeten transparant zijn over mogelijkheden en praktische gevolgen van voorgedragen oplossingen. Als we op voorhand van elkaar niet weten welke implicaties er zijn, blijft het bij een leveranciers gebonden oplossing. En juist dát willen we voorkomen”, aldus Van Kooten.