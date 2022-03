Grow It! app bevordert geestelijke gezondheid jongeren  

In een vroeg stadium mentale problemen proberen te signaleren bij jongeren. Dat is het doel van de Grow It! app van het Erasmus MC-Sophia. Met de app kunnen de deelnemers elke dag hun emoties delen. Dat geeft de onderzoekers en de jongere een rijker inzicht in de vraag hoe een jongere zich voelt in een bepaalde situatie en wat er kan werken om uit een negatieve emotie te komen. De app slaat goed aan volgens de ontwikkelaars.

Hoe eerder psychische problemen worden gesignaleerd bij jongeren, hoe beter het is. Als jongeren in een vroeg stadium al leren beter met hun klachten om te gaan kan verergering van symptomen voorkomen worden. Het Erasmus MC-Sophia ontwikkelde daarom samen met de EUR de Grow It! app. Deze werd ontwikkeld door hoogleraren Manon Hilligers en Loes Keijsers samen met een team van collega’s, studenten én jongeren. Manon Hilligers, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC-Sophia: “We willen dat kinderen gelukkig door het leven gaan en veerkrachtig opgroeien.”

Meten van emoties jongeren

Het doel van Grow It! app is dus om met behulp van de emotionele problemen te signaleren en te voorkomen. Dit gebeurt onder meer via serious games en tips voor gedragsverandering om het welzijn te bevorderen. Het meten van emoties is niet nieuw en wordt vaak gedaan tijdens gesprekken samen met de ouders. Alleen is zo’n gesprek een momentopname, terwijl je met een device emoties langduriger kunt monitoren. Tevens wordt het onderzoek met zo’n app gewoon leuker, vanwege de challenges in de app waarmee jongeren punten kunnen scoren.

Microvragenlijst in app

Loes Keijsers: “Het doel van de app is enerzijds gericht op identificatie: we willen zo vroeg mogelijk herkennen hoe het gaat met een kind. Jongeren krijgen door het invullen van een microvragenlijst inzicht in hun emoties. Anderzijds heeft de app een activerende rol: wat kun je er zelf aan doen als je ziet dat het de verkeerde kant op gaat?” Dat activeren gaat met behulp van ‘challenges’, waarbij jongeren door een challenge te doen leren hoe ze bijvoorbeeld stress het hoofd kunnen bieden.”

Grow It! app voor jongeren & facts

In mei 2020 lanceerde het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, samen met de Universiteit van Tilburg, de ‘Grow It!’ game-app gelanceerd. Deze helpt jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar inzicht te krijgen hoe ze zich tijdens deze coronacrisis voelen. De app bood iedere dag ook een uitdaging in de vorm van een game om de stress van de coronacrisis te verlichten. Aan de lancering van de app in 2020 ging een uitgebreide ontwikkelfase vooraf. Gemeenten, zorginstellingen, patiëntenverenigingen, studenten en jongeren dachten daarin mee. Inmiddels is de samenwerking doorgegroeid naar eHealth Junior, een samenwerkingsverband met naast Erasmus MC en EUR meer dan 25 partners. De missie van eHealth Junior is om de komende jaren dit soort apps te gaan ontwikkelen, wetenschappelijk te valideren en breed te implementeren. Het gaat daarbij om patiënten te helpen en om ontlasting van de zorg.