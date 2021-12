Happi app: dashboard individuele chronische patiënt

Het idee voor de HappiApp heeft zich geleidelijk gevormd, vertelt Arend, die inmiddels zijn baan als internist-infectioloog in het UMC Utrecht vaarwel gezegd heeft: “In 2014 hield ik als infectioloog veel presentaties over virale hepatitis. Op een gegeven moment dachten mijn collega-organisator Guido van den Berk en ik tijdens een congres: ‘Kunnen we niet eens wat anders doen?’. Zo kwamen we uit op het eerste Hiv Innovatiecongres en toen ik in het verlengde daarvan met mijn eigen patiënten ging praten over innovatie, kwamen die meteen met het voorstel voor een app.”

Het eerste idee daarvoor was bedacht vanuit het zorgpad van de hiv-patiënt. Maar zo lang die stabiel is, heeft die maar beperkt contact met zijn behandelaar, stelt Arends in ICT&health 6. “Op dat moment valt veel meer winst te behalen als hij tools krijgt voor gezondheid bevorderend gedrag. Dus hebben we in tweede instantie de draai gemaakt bij de ontwikkeling uit te gaan van de patiënt en diens ziekte, geholpen door de hiv patientenvereniging.”

Hiv-app als basis Happi

Zo kwam het tot de HappiApp in zijn huidige vorm, onder de naam Happi Hiv. Deze app geeft de persoon met hiv inzicht in diens medische gegevens, medicijngebruik en lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat diens eigen regie hierin wordt versterkt. Deze app vormde de basis voor wat nu Happi is. Arends is hierin full time actief, zijn partner van het eerste uur Guido van den Berk (internist in OLVG Amsterdam) een dag in de week. Daarnaast zijn een apotheker en een bedrijfskundige verbonden.

Happi heeft vervolgstappen gezet middels de ontwikkeling van apps voor patiënten met chronische huidziekten, chronische bloedziekten en vetleverziekten. “Bij huidziekten moet vooral worden gedacht aan eczeem en psoriasis”, legt Arends uit. “We gaan nu met vijf ziekenhuizen aan de slag om er bekendheid aan te geven.”

De Happi Hematologie komt voort uit een project van het OLVG waar binnenkort een pilot start voor patiënten met een chronische hematologische aandoening zoals CLL en MPN. Het idee voor de app voor vetleverziekten komt uit een gesprek met MDL-arts Ger Koek, die Arends nog kende van zijn virale hepatitis-tijd.

Aan individuele knoppen draaien

Waar Arends graag naartoe wil, is op basis van bestaande datasets algoritmen trainen om per individuele patiënt te kunnen laten zien aan welke knop die kan draaien om tot een gezonde leefstijl te komen. “De een moet afvallen, voor de ander staat stoppen met roken veel hoger op de prioriteitenlijst”, zegt hij hierover. “Hiervoor werken we samen met data-scientist Daniel Kapitan. En ik hecht hier groot belang aan want volgens mij is dit de toekomst van Happi.”

Lees het hele interview met Joop Arends in ICT&health 6, die op 9 december verschijnt.