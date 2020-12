HMC voert centraal systeem in voor digitale beelden

Momenteel gebruiken veel specialisaties hun eigen beeldopslagsystemen. Zo heeft bijvoorbeeld de oogarts zijn systeem om beelden op te slaan, evenals de KNO-arts en het OK-complex. Vooralsnog waren deze systemen niet eenvoudig te koppelen. Met de introductie van een Centraal Medisch Beeldarchief kan het ziekenhuis medische beelden centraal opslaan en voor iedereen die bij deze informatie mag, toegankelijk maken, vertelt Robin Hoogduin, CIO bij HMC.

Eenvoudiger beelden uitwisselen

“Ook kunnen we daardoor eenvoudiger beelden uitwisselen met zorgpartners en in de toekomst beschikbaar stellen aan de patiënt. Dit sluit aan bij de digitale strategie die wij als ziekenhuis hebben opgesteld en die onderdeel uitmaakt van onze nieuwe strategische koers 2020-2024 ‘HMC Klaar voor de toekomst’.”

Han ter Horst, lid van de Raad van Bestuur van HMC, stelt dat het bestuur het belangrijk vindt om de zorg in de Haagse regio betaalbaar en bereikbaar te houden. “In de strategische koers 2020-2024 is aandacht voor de bijdrage van technologie in het ziekenhuis. Het biedt ons onder andere de kans om zorg dichter naar de thuissituatie van de patiënt te brengen en om samenwerking tussen ons ziekenhuis en andere zorgpartners verder te versterken.”

Drie perspectieven op digitalisering

Digitalisering wordt in het HMC vanuit een drietal perspectieven ingevoerd, stelt CIO Hoogduin: de relatie met de patiënt, de samenwerking met partners in het zorgnetwerk en het optimaliseren van onze bedrijfsvoering. “Alle digitaliseringsoplossingen die wij de komende jaren willen inzetten zijn gericht op één of meerdere van die perspectieven.” Het Centraal Medisch Beeldarchief op basis van JiveX past hierbinnen. beelden zijn eenvoudiger toegankelijk, kunnen makkelijker uitgewisseld worden met andere ziekenhuizen en straks ook met PGO’s van patiënten.

Harald Verloop, CEO van JiveX-leverancier Alphatron Medical, stelt dat het nieuwe systeem functionaliteiten uit PACS en PACS-II workflows, VNA, Universal Viewing en gegevensuitwisseling combineert. Medische data worden automatisch worden gecategoriseerd en geclassificeerd zodat data makkelijk terug te vinden zijn.

Verder zet HMC volgens Verloop een belangrijke stap in het toepassen van ‘eenheid van taal’ . “En dat is van groot belang bij de uitwisseling van medische data tussen zorginstellingen en de integratie met artificial intelligence oplossingen in de toekomst.”

Uitwisseling beelden, verslagen

Alle ziekenhuizen zijn inmiddels aangemeld bij Twiin-project DVDexit. Dit betekent dat Twiin in 2021 100 procent landelijke dekking hebben voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Op dit moment wisselen 38 ziekenhuizen ook echt beelden en verslagen uit. Ook zelfstandige klinieken kunnen zich inmiddels aanmelden. Al acht klinieken zijn nu aangemeld, waarvan er zes bereikbaar zijn.

Afgelopen mei ging het Twiin-portaal live waarmee radiologische beelden en verslagen uitgewisseld kunnen worden. De initiatiefnemers achter Twiin hopen dat nog dit jaar alle ziekenhuizen hun PACS-systemen gereed hebben voor het verzenden of ontvangen van beelden en verslagen met Twiin. Het einddoel van Twiin is volledige beschikbaarheid van alle medische gegevens van patiënten en cliënten wanneer zorgprofessionals deze nodig hebben.