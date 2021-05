Huisartsen Noord-Limburgse Cohesie over op nieuw EPD

Cohesie stelt de eerste grote huisartsengroep te zijn die de zorg regionaal ondersteunt met HiX. Met dit EPD leggen de deelnemende huisartsen hun consulten efficiënt en gestructureerd vast. Die registraties worden vervolgens zodanig hergebruikt dat het aantal dubbele registraties aanzienlijk afneemt. Daarnaast ondersteunt HiX de gegevensuitwisseling tussen alle aangesloten (apotheekhoudende) huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio.

Patiënten bij zorgproces betrekken

Met het nieuwe EPD willen de huisartsen van Cohesie na livegang hun patiënten optimaal bij hun eigen zorgproces betrekken. Zo kunnen zij patiënten zelf afspraken laten maken via het patiëntenportaal van hun deelnemende praktijk. Ook kunnen zij herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en via een e-consult contact onderhouden met hun huisarts.

HiX faciliteert ook de ontsluiting van zorggegevens naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Hierdoor kunnen patiënten in theorie eenvoudig gegevens uit het huisartsendossier toevoegen aan hun eigen verzameling met medische gegevens. In de praktijk wordt er nog hard gewerkt via het MedMij-programma en subsidieprogramma OPEN om ontsluiting van huisartsengegevens voor elk MedMij-gecertificeerd PGO mogelijk te maken.

EPD ondersteunt zorgproces HAP

Het HiX-EPD ondersteunt verder het zorgproces op de huisartsenpost (HAP) van Cohesie. Zo zijn er voor de triagist tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en vervolgens om, op basis van urgentie, met één klik op de knop een afspraak vast te leggen in het patiëntendossier. Voor een optimaal overzicht van de patiënten die op de post aanwezig zijn, is een interactieve plattegrond inzetbaar. Hierop ziet iedereen binnen de HAP in één oogopslag waar elke patiënt zich bevindt. Ook is direct duidelijk met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken.

Leo Kliphuis, voorzitter RvB van Cohesie, stelt er naar uit te kijken om met het EPD de reguliere en apotheekhoudende huisartsenpraktijken te ondersteunen en ontzorgen. “Ondersteunen, door intelligente en gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden voor de consultregistratie en de inzage van relevante gegevens. En ontzorgen, door ons periodiek te voorzien van nieuwe functionaliteiten die ons toekomstbestendig en innovatief maken.”

Betere communicatie

Allemaal dezelfde taal spreken, verbetert volgens Kliphuis de communicatie tussen alle aangesloten huisartsenpraktijken en met andere zorgaanbieders. “Bovendien krijgt de patiënt een grotere rol in hun eigen zorgproces en door gegevensuitwisseling met hun PGO helpen we hen om hun eigen verzameldossier actueel te houden.”

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.