IC-verpleegkundigen ontstressen met Virtual Reality

Zorgmedewerkers van het UMCG en St.Jansdal kunnen met behulp van een VR-bril even ontsnappen naar een virtuele wereld. IC-verpleegkundigen in het UMCG krijgen tijdens hun dienst, om de beurt, de kans om even tien minuten te relaxen. De eerste resultaten van de ‘Virtual Reality therapie’ zijn, zowel in het UMCG als het St. Jansdal, positief.

Relaxen en ontstressen met Virtual Reality

Bij beide zorginstellingen worden VR-brillen met speciaal ontwikkelde programma’s ingezet. Daarmee kunnen IC-verpleegkundigen even ontsnappen naar een andere wereld. Ze maken dan bijvoorbeeld een virtuele boswandeling of zwemmen met dolfijnen. Het even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en hoge werkdruk is belangrijk voor verpleegkundigen. De ontspanning helpt hen het werk en de verhoogde stressniveaus’s langer vol te houden.

Daarvoor zijn de brillen voorzien van een speciaal gevalideerd programma. Zorgmedewerkers die de VR-bril met het programma dagelijks tien tot dertig minuten opzetten en volgen zien na enkele dagen al een flinke afname van de spanningen. Daarmee wordt de kans op een burn-out of overspanning gereduceerd. Het programma is ontwikkeld door VRelax in samenwerking met het UMCG.

Het inzetten van Virtual Reality binnen de zorg om stress te verminderen is op zich niet nieuw. Het Catharina Ziekenhuis gebruikt VR-brillen om patiënten op onder andere de pijnpoli en dialyse afdeling te helpen ontspannen en de zo de angst en pijn te verminderen.

Positief effect en verder uitbreiden

“Een aantal collega’s heeft de bril al opgezet. De eerste reacties zijn zeer bemoedigend. Een verpleegkundige gaf aan weer goed te slapen na een aantal dagen gebruik. Een ander vertelde geen nare dromen meer te hebben. Ook heb ik gehoord dat medewerkers een betere focus hadden na gebruik”, zegt Anja van ’t Klooster, coördinator van het bedrijfsopvang team (BOT) in het St. Jansdal.

Het UMCG stelt de VR-brillen de komende maanden beschikbaar op elke IC en in het Stiltecentrum. Om verpleegkundigen te helpen bij het gebruik van de VR-brillen zijn getrainde studenten en medewerkers van het Universitair Centrum Psychiatrie aanwezig. In het kielzog van de eerste positieve resultaten wordt bij het St. Jansdal nu bekeken of en hoe de VR-brillen zo snel mogelijk breder ingezet kunnen worden, zowel bij medewerkers als patiënten.