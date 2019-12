VR-brillen verminderen de angst en pijn bij patiënten

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van patiënten is gebleken dat het inzetten van virtual reality positieve effecten heeft. Patiënten ervaren met behulp van VR-brillen, met name door de afleiding, minder angst en pijn.

Voor de deelnemende afdelingen zijn programma’s op maat gemaakt. Van ontspanningsoefeningen in een sprookjesbos tot een wandeling in een historische binnenstad. Patiënten die de VR-bril opzetten worden daardoor afgeleid van de angst of pijn die soms gepaard gaat met een behandeling.

Afleiding werkt

“Het doel is om het welzijn van patiënten te verbeteren tijdens behandelingen die gepaard gaan met angst en pijn. Het aanprikken voor een dialyse behandeling wordt vaak als vervelend ervaren waardoor patiënten angstig zijn”, zegt Josine Kamerling, teamleider Nierziekten.

Dialyse patiënt Emmie was een van de eersten die de VR-bril opzette. “Ik ben zo blij, ik was totaal afgeleid. Ik voelde wel dat ze bezig waren met mijn arm, maar mijn angst was helemaal weg. Ik had nergens last van, terwijl ik normaal wel eens flauwval. Ik had nooit verwacht dat het effect zo groot zou zijn, ik was even in een heel andere wereld. De beelden waren prachtig!”, vertelde ze enthousiast.

Evaluatie en uitbreiding toepassing VR-brillen

De proef in het Catharina Ziekenhuis wordt in samenwerking met SyncVR uitgevoerd. De ervaringen van patiënten die aan de proef meedoen worden middels een vragenlijst verzameld en geëvolueerd. Op basis daarvan wordt bekeken of de inzet van VR-brillen verder uitgebreid wordt. “Ik hoop dat we uiteindelijk virtual reality voor nog meer patiënten in het Catharina Ziekenhuis in kunnen zetten om hen de positieve effecten te laten ervaren”, aldus Josine Kamerling.

Het gebruik van virtual reality in de zorg is niet nieuw. De afgelopen jaren zagen we onder andere een VR oplossing voor een effectievere behandeling van psychoses en een VR-game om depressies te lijf te gaan.