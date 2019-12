ICT-storing treft nu ETZ, na Maasstad eerder deze week

Het was de tweede ICT-storing in een week tijd in een ziekenhuis. Eerder deze week werd het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis ook al getroffen door een vergelijkbare storing, waardoor het ziekenhuis telefonisch niet bereikbaar was. Mensen werd gedurende de storing gevraagd om niet naar de spoedeisende hulp te komen, operaties werden uitgesteld en afspraken op poliklinieken afgebeld. Halverwege de middag waren de problemen opgelost.

Groeiende impact ICT-storing

De afgelopen jaren is de impact van een ICT-storing op de dienstverlening van ziekenhuizen toegenomen, zo schreven we eerder deze week al. In augustus, september en oktober werden respectievelijk het Tergooi Ziekenhuis (onder meer Hilversum), de Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) en het Amphia (Breda, Oosterhout) getroffen door een ICT- en/of netwerkstoring.

In een recente blog werd gesteld dat er dit jaar al 13 ziekenhuizen de dienstverlening moesten beperken vanwege dergelijke storing, nu dus 15. Het aantal nieuwsberichten hierover uit 2019 staat gelijk aan het aantal nieuwsberichten in 2018, toen vijf ziekenhuizen hun operaties uitstelde en bij vier ziekenhuizen de SEH dicht ging.

De impact wordt groter naarmate ziekenhuizen verder digitaliseren, bijvoorbeeld als het gaat om patiëntgegevens. Wanneer er geen toegang is tot EPD’s, kunnen operaties meestal niet doorgaan of is er geen spoedeisende hulp beschikbaar.