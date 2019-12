ICT-storing beperkt dienstverlening Maasstad Ziekenhuis

De afgelopen jaren is de impact van een ICT-storing op de dienstverlening van ziekenhuizen toegenomen. In augustus, september en oktober waren respectievelijk het Tergooi Ziekenhuis (onder meer Hilversum), de Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) en het Amphia (Breda, Oosterhout).

De impact wordt groter naarmate ziekenhuizen verder digitaliseren. Wanneer er geen toegang is tot EPD’s, kunnen operaties meestal niet doorgaan of is er geen spoedeisende hulp beschikbaar. Zo hadden in het Amphia medewerkers beperkte toegang tot patiëntendossiers en werden afspraken op de polikliniek en niet spoedeisende operaties uitgesteld.

Minister Bruins (Medische Zorg & Sport) beloofde in februari 2019 te kijken of er acties nodig zijn om de gevolgen van grote ICT-storingen in ziekenhuizen te beperken. Eerder al, in 2018, stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek in naar de digitale veiligheid van ziekenhuizen. Aanleiding was een ICT-storing in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel op 3 juni 2018, een ICT-storing in het Radboudumc in Nijmegen in januari van dat jaar en diverse ransomware-aanvallen op Nederlandse ziekenhuizen in 2017.

Operaties uitgesteld, SEH dicht

In een recente blog schreef Ferry Lagarde, Klinisch Informaticus bij Beter Healthcare, dat er tot dat moment 13 ziekenhuizen in 2019 al door een ICT-storing getroffen waren (nu dus 14). Acht ziekenhuizen stelden meerdere operaties uit en bij drie ziekenhuizen ging de SEH dicht. Het aantal nieuwsberichten uit 2019 staat gelijk aan het aantal nieuwsberichten in 2018, toen vijf ziekenhuizen hun operaties uitstelde en bij vier ziekenhuizen de SEH dicht ging.

Het afgelopen decennia is het volgens Lagarde een trend bij bestuurders om een papierloos ziekenhuis na te streven. Het gevolg van deze digitaliseringstrend is dat een ziekenhuis geheel afhankelijk is geworden van IT. Naast de digitaliseringstrend neemt ook de complexiteit van IT binnen ziekenhuizen toe. Een ziekenhuis heeft gemiddeld 300 zorg- en bedrijfsondersteunende applicaties, centrale gegevensuitwisseling en koppelingen van -en naar de diverse deelsystemen.