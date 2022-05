Inaugurele reden Erik Schoon: AI helpt bij opsporen tumoren

Professor Schoon is MDL-arts in het Catherina Ziekenhuis en onlangs benoemd als hoogleraar aan Universiteit Maastricht. Hij bekleedt hier de leerstoel ‘Nieuwe technologie ten behoeve van diagnostiek en behandeling in de endoscopische oncologie’. Het toepassen van AI bij het opsporen van vroege tumoren in het maagdarmkanaal speelt een belangrijke rol bij zijn onderzoeken. Met endoscopische technieken in combinatie met AI kan er niet alleen gekeken worden maar ook geopereerd. Beginnende darmkanker kan bijvoorbeeld met endoscopische technieken worden verwijderd.

Afwijkingen in slokdarm vroeg herkennen

In zijn dagelijkse praktijk liep Schoon tegen het probleem aan dat afwijkingen in de slokdarm moeilijk zijn te herkennen. Het lukte Schoon samen met de Technische Universiteit Eindhoven een algoritme te ontwikkelen dat – op basis van de beschikbare beelden – vroege vormen van kanker in de slokdarm kan herkennen. Inmiddels is hij vele onderzoeken verder en is aangetoond dat toepassing van kunstmatige intelligentie inderdaad tot betere herkenning van vroege vormen van kanker in de slokdarm leidt. Een groot voordeel van vroege opsporing is dat orgaanschade dan vaak voorkomen kan worden

Onderzoek met AI naar vroege vormen van darmkanker

Op dit moment loopt er een onderzoek om zo’n zelfde aanpak te ontwikkelen voor vroege vormen van darmkanker. “Sommige poliepen in de darm kunnen zich tot kanker ontwikkelen, andere doen dat niet. De richtlijn stelt dat alle poliepen moeten worden weggehaald en voor onderzoek moeten worden opgestuurd. Ook hier geldt: de procedure is niet zonder risico voor de patiënt en het kost veel geld. Goed getrainde artsen kunnen op basis van beelden in 90 procent van de gevallen een poliep beoordelen. De gemiddelde arts haalt dat percentage echter niet. Dit maakt het interessant om met behulp van AI een algoritme te ontwikkelen dat die poliepen heel nauwkeurig kan beoordelen en zo de veiligheid van het onderzoek verhogen en de kosten verlagen.”