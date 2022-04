AI ondersteunt chirurg bij opereren vroege darmkanker  

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Darmkanker worden tumoren in de dikke darm in een steeds vroeger stadium gedetecteerd. Tegelijkertijd zijn er steeds betere endoscopische technieken om poliepen of beginnende tumoren effectief in beeld te brengen én te verwijderen. Bij de endoscopische ingrepen worden chirurgen van het Catharina Ziekenhuis ondersteund door kunstmatige intelligentie (AI).

Beeldvorming steeds beter

Met de endoscoop voert de arts het darmonderzoek uit. Dit instrument is een soort lange dunne slang met aan het uiteinde een lampje en een kleine camera. Ook heeft het een klein werkkanaaltje waardoor kleine instrumenten kunnen worden opgevoerd. Endoscopie maakt de laatste jaren een grote ontwikkeling door. “De beelden worden bijvoorbeeld steeds beter en scherper”, vertelt MDL-arts Ramon-Michel Schreuder van het Catharina Ziekenhuis.



“En hoe beter het beeld, hoe vaker en duidelijker we beginnende dikke darmkanker kunnen detecteren. In principe is dikke darmkanker een ziekte die te voorkomen is als je tijdig alle poliepen verwijderd. Het is dus goed dat die poliepen, dankzij het bevolkingsonderzoek, steeds vaker en eerder worden opgespoord.”

AI geeft extra ogen

“We kunnen met deze endoscopische technieken, in combinatie met AI, beginnende darmkanker genezen. Dit gebeurt meestal door het verwijderen van een taartpunt uit de darm of door het afpellen van de tumor. Vroege darmkanker is dus steeds beter te genezen met een endoscopische ingreep. Kunstmatige intelligentie helpt daarbij, want het geeft de chirurg een paar extra ogen. De slimme AI-software die tijdens de endoscopie beginnende darmkanker detecteert is ontwikkelt door de Technische Universiteit Eindhoven.



Ramon-Michel Schreuder denkt dat AI-toepassingen in de klinische zorg in de toekomst op steeds grotere schaal gebruikt zullen worden. “Een AI-systeem geeft ook andere specialisten de komende jaren steeds vaker een paar extra ogen aan het bed van de patiënt. Er zullen steeds meer toepassingen die dagelijks toepasbaar zijn. Artsen zullen echter niet vervangen worden door kunstmatige intelligentie, want KI is vooral een welkome aanvulling op ons werk.”

Onderzoek ´kanker en AI´ in opmars

Steeds vaker wordt AI ingezet om kanker te onderzoeken of ingezet bij operaties zoals bij het voorbeeld in het Catherina Ziekenhuis. Een goed ander voorbeeld zijn vier onderzoeken van het UMC Utrecht. Ze spelen rondom (complexe) kanker en AI en worden met meer dan 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Hanarth Fonds. Eén onderzoek maakt drie-dimensionele hologrammen van hersentumoren. Een tweede richt zich op een zeldzame vorm van bloedkanker (multipel myeloom), het derde gaat over AI-modellen voor huidkanker en het vierde combineert onder meer verschillende soorten data om sarcomen effectiever te kunnen behandelen.