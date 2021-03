Informatiecampagne psychische klachten op Thuisarts.nl

Huisartsenpraktijken en praktijken voor de behandeling van patiënten met psychische klachten kunnen gratis posters en flyers aanvragen. Daarin vertellen patiënten met psychische aandoeningen over hun ervaring met Thuisarts.nl. Vorig jaar zijn deze posters al in meer dan 1.400 huisartspraktijken en ggz-instellingen opgehangen.

Kwaliteitsstandaarden psychische klachten

De GGZ heeft, onder begeleiding van Akwa GGZ, kwaliteitsstandaarden ontwikkelde voor psychische klachten. Daarin hebben naasten, patiënten en zorgverleners voor elke klacht beschreven wat zij goede zorg vinden. Op Thuisarts.nl is de patiënteninformatie uit die kwaliteitsstandaarden beschikbaar.

Denk daarbij aan informatie over angsten, somberheid, stemmen die ze horen of andere psychische klachten. Maar ook uitleg over wat een stoornis is, welke klachten erbij horen en wat patiënten zelf kunt doen. Voor naasten is informatie beschikbaar beschikbaar over hoe om te gaan met iemand die psychische klachten heeft.

Speciaal voor de campagne is er een animatie in MP4 formaat beschikbaar (download link). Daarnaast is er ook een Instagram Filter om tijdens de campagne aandacht te vragen voor mentale gezondheid en het belang van betrouwbare informatie. Het Instagram Filter is te vinden via het Instagramaccount @AkwaGGZ, bladerend in effecten in Instagram Stories of door de zoeken op ‘Thuisarts’.

Samenwerking Thuisarts.nl

De uitbreiding van Thuisarts.nl voor GGZ-patiënten werd in 2017 gerealiseerd. In februari van 2020 werd de informatie verder uitgebreid voor patiënten wiens zorgtraject vaak via de huisarts begint. Zij konden vanaf dat moment daar ook uitgebreide informatie vinden over het vervolgtraject in de tweede lijn van de GGZ.

Verhalen van patiënten en informatie over de mogelijkheden om mee te doen is hier te vinden. De informatie op Thuisarts.nl over psychische aandoeningen en de verhalen in deze campagne zijn in samenwerking met MIND tot stand gekomen.