Innovatieve gerobotiseerde sterilisatie afdeling UMC Utrecht

Ook het sterilisatieproces is vernieuwd, met verbeterde ergonomische werkomstandigheden. De nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling is een voorbeeld van het continu streven naar de innovatie en vernieuwing van werkprocessen, zorg, onderwijs en onderzoek. Op de CSA worden alle medische instrumenten voor de operatiekamers en (poli)klinische afdelingen van het ziekenhuis gereinigd en gesteriliseerd.

Het UMC Utrecht heeft voor de realisatie van de CSA een nieuw, centraal gelegen, locatie gebouwd. De ontwikkeling en realisatie van het gebouw is uitgevoerd in samenwerking met bouw- en techniekpartners. Hierdoor konden nieuwbouw, systemen en processen optimaal op elkaar worden afgestemd en zijn de nieuwste innovaties toegepast.

Gerobotiseerde innovatieve sterilisatie

De zware pakketten met instrumenten worden verzameld en getransporteerd door robots. Daardoor hoeven medewerkers minder te lopen, draaien en tillen. Een ander voordeel van het gebruik van robots is het verminderen van het aantal contactmomenten tussen medewerkers en medische instrumenten. Zo kan de de steriliteit van de instrumenten beter gewaarborgd worden. Doordat het hele proces volledig geautomatiseerd is, kunnen alle medische instrumenten op elk komen getraceerd worden.

Het sterilisatieproces zelf is ook vernieuwd. De luchtkwaliteit in de CSA is volledig gereguleerd waardoor een zogenoemde ‘clean room’ ontstaat. De doorlooptijden van het proces zijn verkort door de ingebruikname van een water- en warmte-terugwinsysteem en een innovatieve afkoel-unit. Dit zorgt voor het deactiveren van ziekmakende eiwitten en het sneller reinigen en steriliseren van de instrumenten en medische hulpmiddelen.

“De nieuwe sterilisatieafdeling is een prachtig voorbeeld van innovatie en vernieuwing binnen het UMC Utrecht. Het concept is samen met verschillende experts ontwikkeld en het resultaat mag er zijn. Een ultramoderne sterilisatieafdeling die uniek is in Europa”, vertelt Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Innovatie door samenwerking

De nieuwbouw van de Centrale Sterilisatie Afdeling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen bouw- en techniekpartners Hospitales (bouw), PMT Partners Medische Techniek (reiniging, desinfectie en sterilisatie) en BOIKON (mechanisatie en procesoptimalisatie). Deze partners hebben met hun samenwerking ervoor gezorgd dat een uniek totaalconcept ontwikkeld kon worden. De nieuwbouw, systemen en processen zijn optimaal op elkaar afgestemd en de CSA is voorzien van de nieuwste innovaties. In onderstaande video geeft het UMC Utrecht een rondleiding door de CSA en uitleg over de realisatie en innovatie.

De nieuwe, gerobotiseerde sterilisatie afdeling van het UMC Utrecht

Een van de belangrijke doelen van het UMC Utrecht is het creëren van de zorg van morgen. Daarom werkt het ziekenhuis continu aan innovatie en vernieuwing van de zorg, onderzoek, onderwijs en werkprocessen. De nieuwe innovatieve totaaloplossing van de CSA is daar een voorbeeld van.