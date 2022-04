Inpakrobot aan de slag op de CSA van het JBZ

Veel chirurgische instrumenten, die nodig zijn tijdens bijvoorbeeld een operatie, worden aangeboden in instrumentennetten. Die variëren van kleine basissets tot het grote instrumentarium van de Da Vinci operatierobot. Elke dag pakken medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) ongeveer 500 zogenoemde operatienetten in. Dat gebeurt volgens speciale, complexe vouwprocessen die grote precisie vereisen. Een uitgelezen taak voor een robot.

Door de grote variatie van het instrumentarium en de samenstelling van de operatienetten is dit een arbeidsintensief en proces dat veel precisie en (zwaar) handwerk vereist. Veel medewerkers van de CSA kampen met klachten zoals pijnlijke polsen, ellebogen, schouders en rug. Dat leidt tot meer ziekteverzuim dan de CSA aankan. Zeker in deze tijden dat personeel schaars is. De R-APPIT inpakrobot, die veel van deze taken kan overnemen, komt dus letterlijk als geroepen.

Robot verhoogt werkplezier op de CSA

Het moge duidelijk zijn dat het grootste voordeel van de inpakrobot is dat hij nooit last krijgt van pijnklachten zoals zijn menselijke collega’s op de CSA. Daarnaast werkt R-APPIT altijd op dezelfde manier in en is hij dus uiterst zorgvuldig. Daardoor is de kwaliteit van het inpakken bij ieder operatienet gegarandeerd.

De komst van de robot betekent ook dat CSA-medewerkers nu meer tijd hebben om van meerwaarde te zijn op andere plekken. Denk aan het het reinigen en desinfecteren, of bij de controle van instrumentarium, bij werkzaamheden op de OK en bij de scopie-afdeling. Tot slot zorgt de vermindering van het eentonige inpakwerk en het verlagen van de grote piekbelasting er voor dat medewerkers meer werkplezier ervaren en hun gezondheidswelzijn omhoog gaat.

De R-APPIT in actie op de CSA van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Er zijn meer voorbeelden van robots die in de zorg ingezet worden voor het letterlijk uit handen nemen van zwaar werk. Zo beschikt het Amsterdam UMC sinds vorig jaar over een zogenoemde cytostaticarobot. Die zorgt met name voor verlichting van de zware, herhalende, handelingen die komen kijken bij het bereiden van chemokuren.

Duurzame wereldprimeur

Behalve dat de inpakrobot heel wat minder leuk, eentonig en zwaar werk uit handen neemt, is het ook een duurzame oplossing. De plastic verpakking die gebruikt wordt voor de operatienetten, kunnen door de robot veel nauwkeuriger op maat gesneden worden. Daardoor wordt minder verpakkingsmateriaal verbruikt, en verspild. Die besparing kan oplopen tot maar liefst 25 procent.

De R-APPIT die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘in dienst getreden is’, is de eerste zogenoemde eenlaags robot die gebouwd is en het eerste model dat nu daadwerkelijk in de praktijk wordt ingezet. Dit gebeurt nog nergens ter wereld. De R-APPIT is ontwikkeld door medische startup R-Solution Medical uit Barneveld. Om de robot goed te laten aansluiten bij de dagelijkse inpakpraktijk, is nauw samengewerkt met de medewerkers van de CSA van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.