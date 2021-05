Inzicht in zorginformatie geeft patiënten ARQ meer regie

De beschikbare zorginformatie betreft: algemene dossierinformatie, verzonden correspondentie en het medicatieoverzicht. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld op basis van het MedMij-afsprakenstelsel. Naast de MedMij-gegevensuitwisselingen stelt ARQ ook andere nieuwe functionaliteiten beschikbaar via Quli. Voorbeelden zijn: het tonen van afspraken, invullen van vragenlijsten en bekijken en reageren op het eigen behandelplan.

Samen beslissen, meer regie

Tijdens de lancering haalde ‘patiënt’, ARQ-bestuurder en CFO Ate Osinga, de beschikbare data op via zowel de portaal- als PGO-route van Quli. Het is de bedoeling dat de extra zorginformatie-uitwisseling behandelaren, patiënten en hun naasten helpt beter samen te werken aan het herstel van de patiënt. Dit valt onder twee doelen van overheid (VWS) en zorgsector. ‘Samen beslissen‘ en ‘meer regie voor patiënt/cliënt’.

Om de privacy en veiligheid te waarborgen, verloopt de zorginformatie-uitwisseling via Digid-verificatie en een aanvullende beveiligingscontrole. De realisatie van deze gestandaardiseerde en beveiligde uitwisseling is mogelijk gemaakt door subsidieprogramma ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional GGZ’ (VIPP GGZ) van VWS en de samenwerking met de gebruikersvereniging van het elektronisch patiëntendossier USER (GVU). GVU vertegenwoordigt 25 procent van de ggz-instellingen die in 2021 digitaal zorginformatie gaan delen met patiënten.

Over ARQ

ARQ Centrum’45 heeft alle psychotrauma-expertise onder één dak en is daarmee naar eigen zeggen uniek in de wereld. De ggz-instelling biedt preventieve ondersteuning en -advies, doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geeft opleidingen en trainingen. ARQ levert zorg voor mensen met psychotraumaklachten via screening, diagnostiek en behandeling en adviseert organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. Ook in coronatijd is er volop vraag naar de expertise van de stichting, waarvan diverse onderdelen al sinds de Tweede Wereldoorlog actief zijn.

ARQ heeft in maart als eerste ggz-instelling de ggz-appwijzer geïntegreerd in haar patiëntportaal. In januari lanceerden de Nederlandse ggz en stichting MIND de website www.ggzappwijzer.nl. Hier kunnen patiënten en behandelaren zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid.

Quli, een initiatief van ARQ en vier andere zorgaanbieders, ging ook in maart live met de integratie van de ggz-appwijzer. Meer dan 50 apps met een focus op geestelijke gezondheid kunnen momenteel via de PGO bekeken en eventueel gedownload worden. Ggz-appwijzer werd vorig jaar zomer gelanceerd en moet mensen helpen bij het vinden van apps die mentale veerkracht kunnen versterken.