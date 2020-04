Isala breidt COPD-monitoring uit voor corona-klachten

Momenteel wordt de monitoring-app al door ongeveer honderd COPD-patiënten gebruikt. Begin 2019 werd de app van het Isala door de cliëntraad onderscheiden met de kwaliteitsprijs. Het doel van de app is om sneller met patiënten in contact te komen wanneer het even minder goed gaat. Zo wordt ook geprobeerd om ziekenhuisopnames te voorkomen en toe te werken naar meer zelfregie, waarvoor onder andere een zogenoemd longaanval-actieplan bestaat.

“Tot nu toen maakten alleen de patiënten met een ernstiger COPD gebruik van de app, maar tijdens de coronacrisis willen wij de app breder inzetten”, zo zegt Verpleegkundig specialist Marleen Joxhorst.

Dagelijkse monitoring temperatuur

De app bestaat uit een vragenlijst die vanwege de coronacrisis uitgebreid is met een vraag over eventuele koortsklachten en het dagelijks invullen van de temperatuur. Vragen over hoesten en benauwdheid, twee symptomen van corona, maakten al onderdeel uit van de monitoring-app. Om de app beschikbaar te maken voor alle COPD-patiënten heeft het ziekenhuis iedereen een sms of e-mail gestuurd.

“Vorige week hebben wij al meerdere patiënten gebeld die hadden aangegeven koorts te hebben. Wij proberen dan door het stellen van vragen uit te zoeken waarom iemand koorts heeft, zijn er longklachten, kunnen we adviseren pufjes op te hogen, moet er antibiotica of prednison worden gestart of is het verstandig om de huisarts te bellen”, aldus Marleen Joxhorst.

Wanneer via de dagelijkse temperatuurmeting blijkt dat een COPD-patiënt geen koortsklachten heeft, dan is contact met het ziekenhuis of de verpleging niet noodzakelijk. De uitgebreide app is er ook voor bedoeld om COPD-patiënten die angstig zijn en zorgen hebben meer rust te geven en een deel van die angst en zorgen weg te nemen. Patiënten die moeite hebben met het gebruik van apps of een iPad mogen altijd contact opnemen met de polikliniek van het Isala of hun huisarts.

Ook niet-COPD patiënten uitgenodigd

Helaas is de sms of e-mail uitnodiging om de COPD-monitoring app te gaan gebruiken, door de snelheid van handelen, ook naar een aantal patiënten gestuurd die geen COPD hebben. Het Isala biedt hiervoor haar excuses aan en roept de betreffende patiënten op de uitnodiging als niet verzonden te beschouwen.