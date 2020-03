Ivido tekent overeenkomst met VWS voor gratis PGO

Officieel kunnen Nederlanders sinds 1 oktober 2019 gebruik maken van een gratis PGO. Er waren echter nog geen aanbieders die hiervoor een overeenkomst met VWS hadden gesloten, al waren er al meer aanbieders rond oktober vorig jaar gekwalificeerd voor de regeling. Na Ivido zullen er snel meer aanbieders volgen, zo is de verwachting.

Met een PGO – een website of een app – kunnen mensen zelf bepalen of en zo ja, met welke zorgverleners medische gegevens gedeeld worden. De meeste omgevingen bieden daarnaast aanvullende functionaliteiten, zoals het vastleggen van via wearables geregistreerde lichaamsfuncties.

Gebruikersregeling maakt PGO gratis

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte in maart 2019 een tijdelijke financieringsregeling bekend voor leveranciers van een PGO met een MedMij-label. Deze gebruikersregeling zal een aantal jaar gelden, aldus VWS. Leveranciers kunnen zich tot 16 juli 2019 inschrijven. Zij krijgen 7,50 euro betaald voor elke actieve gebruiker en dienen hun toepassing gratis aan die gebruiker ter beschikking te stellen.

De tijdelijke financieringsregeling loopt tot eind 2020 en moet in principe twee keer met een jaar verlengd worden. Het ministerie werkt al aan deel twee: een structurele financiering voor de periode na 2022.

Leveranciers van PGO’s konden zich vanaf april 2019 aanmelden om gebruik te maken van de tijdelijke financieringsregeling. De gebruikersregeling werd gepubliceerd op Tenderned. Hier konden leveranciers van zo’n toepassing zich tot 16 juli 2019 aanmelden en kijken of zij voldeden aan de voorwaarden van de regeling.

28 maal MedMij-label

Ivido kreeg in april vorig jaar als een van de eerste twee PGO-aanbieders het recht om het MedMij-label te voeren, samen met Drimpy. Inmiddels hebben 28 PGO-aanbieders het MedMij-traject doorlopen en voldoen volledig aan de standaarden van het programma.

In december 2019 deed Ivido samen met Zorgkluis mee aan de eerste gecontroleerde MedMij-livegang. Deelnemers kunnen sindsdien medicatiegegevens bij een apotheek ophalen volgens de MedMij-standaarden binnen een PGO. In Asten vond de uitwisseling plaats met de toepassing van ZorgKluis, in Zoetermeer doet Ivido mee. Deze maand volgde een livegang bij vijf apotheken in de regio Utrecht.