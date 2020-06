Jeroen Bosch, Isala voeren digitaal post-IC dagboek in

Een opname op de Intensive Care is een aangrijpende gebeurtenis: zowel voor de patiënt als diens naasten. De patiënt kan hier langdurig lichamelijke en psychische klachten aan overhouden, wat ook wel bekend staat als het Post Intensive Care Syndroom. Reden voor het JBZ om het digitale Post-IC dagboek te introduceren.

De patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger is de beheerder van het dagboek en maakt het zelf online aan. De beheerder kan vier vrienden en familieleden uitnodigen om mee te schrijven in het dagboek. De IC-verpleegkundigen zijn te gast in het dagboek van de patiënt. In het digitale dagboek schrijven verpleegkundigen persoonlijke, patiëntgerichte boodschappen op over het welbevinden van de patiënt. Het is mogelijk om foto’s in het dagboek te plaatsen en binnenkort ook video’s.

Beter beeld

Zo heeft de patiënt na zijn IC-opname een completer beeld van zijn tijd daar en kan hij dit beter een plaats geven. Het dagboek is volgens het ziekenhuis een mooie toevoeging voor de bestaande ondersteuning vanuit de nazorgpoli van het ziekenhuis bij het Post Intensive Care Syndroom.

“We merken dat het de familie goed doet om dagelijks in het dagboek te schrijven. Zo dragen ze ook bij aan de zorg voor hun naasten”, vertellen IC-verpleegkundigen Annemarie Beutler en Gerrie Roelofsen. Patiënten worden drie maanden na hun IC-opname gezien op de nazorgpoli. Dan moeten de eerste effecten van het digitale dagboek duidelijk worden.

Het dagboek is niet bedoeld als communicatiemiddel met de familie, benadrukt het JBZ, en er worden geen medische gegevens beschreven. Het initiatief is bedacht door Marc Buise, Anesthesioloog-intensivist op de IC van het Catharina Ziekenhuis. Games for Health heeft de app gerealiseerd en consultancy bureau EIFFEL heeft het uitgerold. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het tweede ziekenhuis dat het in gebruik heeft genomen, nadat het Catharina Ziekenhuis dit in april deed.

Isala vervangt papieren IC-dagboek

De Intensive care van het Zwolse Isala Ziekenhuis heeft kort geleden zijn papieren dagboeken met een digitaal Post-IC variant vervangen. Familie, naasten en IC-verpleegkundigen kunnen inloggen met een unieke code en bijhouden wat er in die periode van opname allemaal gebeurt. De komst van de app kwam in een stroomversnelling tijdens de coronaperiode, toen de papieren dagboeken duidelijk tekortschoten.

IC-verpleegkundige Marian van der Heide hierover: “Normaal gesproken legden we het dagboek altijd naast het bed van de patiënt, zodat verpleegkundigen en naasten erin konden schrijven wanneer ze wilden. Foto’s van bepaalde gebeurtenissen plakten we er in. Misschien ouderwets, maar het deed z’n werk.”

Dat veranderde tijdens de coronacrisis. Familie mocht niet meer op bezoek komen en kon dus ook niet meeschrijven. “Wij verpleegkundigen hielden de dagboekjes extra goed bij maar dit kon natuurlijk niet de beleving van familie vervangen. Juist het nalezen van die ervaring is ook heel belangrijk bij de latere verwerking van een IC-opname.”

Door middel van WhatsApp en beeldbellen was er contact met familie of met patiënten, bijvoorbeeld vlak voor intubatie. Dat bleef echter behelpen en het heeft volgens Van der Heide de urgentie van een digitaal dagboek extra onderstreept. Als we in die periode in de app hadden kunnen schrijven, had familie in elk geval kunnen inloggen en ook op die manier op de hoogte kunnen blijven.’

Dagboek in coronatijd snel ingevoerd

De VAR (verpleegkundige adviesraad) pakte de handschoen op, vertelt Hadewey Kiekebos, verpleegkundige Familiebegeleiding IC. Door goede samenwerking met collega’s van diverse afdelingen, is het hele traject van besluitvorming, inkoop, inrichting tot en met implementatie heel snel verlopen.

Kiekebos: ”Dat de app er nu is, is echt een grote meerwaarde. Naasten kunnen via de app in het dagboek lezen wat de IC-verpleegkundige heeft geschreven en er op dat moment ook zelf iets in schrijven of foto’s toevoegen. Bovendien is er ook informatie te vinden over PICS, het Post IC-syndroom. Zowel ex-patiënten als familie van patiënten kunnen met dit ziektebeeld te maken krijgen na een IC-opname.”

Gebruiksvriendelijk is de app ook. Voor zowel de verpleegkundige als familie, vertelt Van der Heide: “Bij elk IC-bed staat een computer waar verpleegkundigen heel gemakkelijk vanuit het patiëntendossier kunnen inloggen in het dagboek. Ook hebben we voor elke IC-unit een tablet beschikbaar waarmee we foto’s mee kunnen maken en uploaden naar het dagboek.”