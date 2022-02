Kan hydrogel helpen tegen artroseklachten?

Een nieuwe behandeling van artrose mag binnenkort op tientallen mensen worden getest. Het gaat om een hydrogel, die in de knie kan worden gebracht. De hydrogel is ontwikkeld door Marcel Karperien en zijn collega’s van het TechMed Centre van de Universiteit Twente, ondersteund door ReumaNederland. De gel is in staat om beschadigd kraakbeen in de knie te vervangen.

Na verschillende onderzoeken in een laboratoriumsetting en onder meer met de knieën van paarden, wordt de hydrogel momenteel nu verder ontwikkeld door de onderneming Hy2Care, waarvan Karperien een van de oprichters is. Deze onderneming gaat, samen met de orthopeden van het UMC Utrecht, nu de eerste tests doen op enkele tientallen mensen.

De hydrogel is in staat het beschadigd kraakbeen te vervangen. Dat gaat via een kijkoperatie en een lokale injectie van de gel, op de plek van de beschadiging. De gel vult de beschadigde plek en hecht zich aan het gezonde kraakbeen rondom de beschadiging, zodat de functie herstelt en erger wordt voorkomen. Hierbij wordt vooral gekeken naar toepassingen in de knie.

Niet bij vergevorderde artrose

Voor de toelating van mensen wordt onder meer gekeken naar de aard en grootte van de beschadiging: de gel moet voldoende gezond kraakbeen om zich heen hebben om goed te kunnen werken, dus de tests worden uitgevoerd op knieën met een kleine kraakbeenbeschadiging, niet bij vergevorderde artrose.

Artrose & facts

Door artrose hebben volgens het RIVM bijna 1,5 miljoen mensen Nederland dagelijks last van pijnlijke, stijve gewrichten en daardoor moeite met bewegen. In de praktijk zijn dit er zelfs honderdduizenden meer, want uit recent onderzoek van artrose-professor Sita Bierma – Zeinstra van Erasmus MC, blijkt zelfs dat knieartrose twee keer zoveel voorkomt in de huisartsenpraktijken dan tot nu toe werd gedacht. Door de snelle groei van artrose door onder meer overgewicht is artrose hard op weg om in 2040 de meest voorkomende chronische aandoening te worden.

Meer oog voor preventie

Door de artrosegolf wordt preventie van (verdergaande) artrose almaar belangrijker. Een gezonde lifestyle en zelfmanagement kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In de Sint Maartenskliniek heeft Tim Pelle bijvoorbeeld promotieonderzoek gedaan naar de inzet van een digitale zelfmanagement-app, dr. Bart, bij patiënten met artrose. In januari 2021 kwam zijn proefschrift uit. Omdat deze ziekte nog niet te genezen is, is het belangrijk dat patiënten zelf letten om te gaan met de gevolgen die de aandoening op hun dagelijkse leven heeft. De dr. Bart app, zo blijkt uit het onderzoek, kan daar een positieve bijdrage aan leveren

Patiënten die interesse hebben in de trial met hydrogel en de voorwaarden voor deelname vinden de informatie en contactgegevens bij UMC Utrecht.