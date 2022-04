Nieuwe keuzehulpen voor Anna Ziekenhuis en Bovenij

Ziekenhuizen vinden het belangrijk dat patiënten samen met de specialist beslissen over de behandeling en dat lukt beter met keuzehulpen. Daarom bieden steeds meer specialisten dergelijke online hulpmiddelen aan zodat patiënten weloverwogen mee kunnen denken over hun behandeling. In het Anna Ziekenhuis en Bovenij voegden ze in april 2022 een aantal keuzehulpen aan het assortiment toe.

Samen behandeling kiezen met keuzehulpen

Uit onderzoek blijkt dat samen beslissen voordelen heeft en de zorg beter kan maken. Zo blijkt dat een patiënt die mee kan beslissen over een behandeling, meer vertrouwen heeft in de gemaakte keuze en zich hier beter bij voelt. Bij Anna zijn daarom keuzehulpen toegevoegd bij Kindergeneeskunde (Refluxziekte bij baby’s en chronische pijn bij jongeren). Tevens is er bij dermatologie een keuzehulp speciaal voor Psoriasis patiënten. Er waren bij andere specialismen al tientallen keuzehulpen aanwezig en dat aantal wordt beetje bij beetje uitgebreid.

Inzicht in voorkeuren patiënt

Iedere behandeling heeft voor- en nadelen en de afweging daarvan kan voor iedere patiënt anders uitpakken. Ook bij het Bovenij ziekenhuis ziet men het belang van zo’n digitale hulpmiddel: “Een keuzehulp geeft informatie over de diagnose en de voor- en nadelen van de mogelijke behandelingen. Voor veel diagnoses bestaan meerdere behandelopties. Wat de beste behandeling is, verschilt per patiënt. Wanneer een patiënt de keuzehulp invult krijgt hij en de behandelaar meer inzicht in de voorkeuren van de patiënt.”

Belangrijk, want elke behandelingsoptie heeft specifieke voor- en nadelen die door elke patiënt anders gewogen kunnen worden. Inmiddels zet bijvoorbeeld de afdeling gynaecologie gebruik van keuzehulpen en volgen de afdelingen Orthopedie en Chirurgie snel. BovenIJ-gynaecoloog Moniek Twisk is te spreken over de inzet van de keuzehulp: “Een goed gesprek is de basis van goede zorg. Door samen met de patiënt alle mogelijke opties te bespreken zal een patiënt een gemotiveerde keuze maken en meer tevreden zijn met het ingestelde beleid.”