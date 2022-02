Koploperproject Met Spoed Beschikbaar van start in Limburg

De samenwerking tussen HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg is een koploperproject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar en is mede tot stand gekomen door Ambulancezorg Nederland (AZN). Het afgelopen jaar is een aantal van deze projecten van start gegaan, zoals in Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Groningen, Westland-Haaglanden en de Kop van Noord-Holland.

Direct beschikbaar

Met een digitale spoedverwijzing moet de zorg rond de patiënt sneller georganiseerd worden, wat de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt. Ook voor de betrokken zorgverleners zijn er voordelen. Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de uitkomst van de triage en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Het geeft tijd- en kwaliteitswinst.

De samenwerking tussen HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg geeft invulling aan de ambitie in Limburg om de (acute) zorg voor patiënten, slimmer en beter te organiseren, aldus Met Spoed Beschikbaar. Het streven is dat na implementatie en evaluatie van de techniek en het proces, opschaling naar andere subregio’s in Limburg gerealiseerd gaat worden. De verwachting is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar de digitale spoedmelding in gebruik nemen.

Snel relevante data beschikbaar

Bij het verlenen van spoedzorg zijn in korte tijd vaak meerdere zorgaanbieders betrokken. Daarbij gaat het vaak om patiënten die voor deze zorgverleners (nog) onbekend zijn en complexe aandoeningen hebben. Dan is het van levensbelang dat die zorgverleners snel over alle relevante patiëntinformatie beschikken: data zoals de medische voorgeschiedenis van de patiënt en welke medicatie hij of zij al gebruikt.

Die gegevens worden nog lang niet altijd tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld. Eind 2020 ging daarom ‘Met spoed beschikbaar’ van start, met als doel het versneld implementeren van de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’. Eerder in 2020 waren er al diverse pilots afgerond om een digitale spoedverwijzing tussen HAP en SEH in de praktijk uit te proberen.

Eerste Koploperproject

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC begonnen in april 2021 met een eerste koploperproject om digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. De koploperprojecten moeten het startpunt vormen voor het versneld aanpakken van alle 22 essentiële koppelingen om digitaal gegevens uit te wisselen in de acute zorg.

Ter ondersteuning van de uitrol van deze projecten biedt Nictiz’ implementatieplatform Amigo! nu ook handvatten. Zorgverleners in de ambulancevoorziening kunnen via het platform ondersteund worden bij de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.