KPN Health neemt DVZA voor VVT-instellingen over

KPN speelt met de overname in op de digitale ontwikkeling binnen de zorg waarbij straks iedereen in Nederland via de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzage kan krijgen in zijn of haar medische gegevens.

“We brengen onze succesvolle “DVZA voor VVT-instellingen” onder bij KPN Health. Zo kunnen meer VVT-instellingen voldoen aan de overheidsdoelstellingen voor informatie-uitwisseling”, vertelt Marco Woesthuis, CEO van Open HealthHub.

PGO voor gegevensuitwisseling

Via de PGO worden medische gegevens van verschillen zorgaanbieders ‘bij elkaar gebracht’. Denk daarbij aan ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut of een VVT-instelling. Patiënten kunnen al deze gegevens vervolgens inzien via een app of website. Zij hoeven daar dan dus niet meer op zoek te gaan bij de verschillende zorginstellingen. Bovendien is het voor patiënten ook mogelijk om de PGO aan te vullen met zelfgemeten gezondheidsgegevens zoals die van een stappenteller, bloeddruk- of hartslagmeter.

Momenteel werken veel zorgverleners al aan de voorbereidingen om hun zorginformatiesystemen klaar te maken voor de koppeling met een PGO. De DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) zorgt voor de communicatie tussen de verschillende systemen en de PGO’s. Zo worden gegevens vanuit het bronsysteem van zorgaanbieders naar de PGO verstuurd, en andersom. DVZA’s en PGO’s hebben hiervoor een MedMij-label nodig. MedMij bepaalt de spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.

KPN Health als digitale fundering

KPN Health wil de digitale fundering van de zorgsector verbreden. De Digitale Dokter is een van die initiatieven. Die moet de eerstelijns zorg ontlasten. Een ander onderdeel is de KPN Health exchange, waar de DVZA voor VVT-instellingen straks deel van gaat uitmaken. Die omvat digitale diensten die het ontsluiten en veilig uitwisselen van (patiënt-)informatie voor de hele zorgsector faciliteert.

“Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Digitale gegevensuitwisseling speelt hierin een belangrijke rol. Met KPN Health Exchange helpen wij zorginstellingen met het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten en met andere zorginstellingen. Met de DVZA-dienstverlening van Open HealthHub die bovendien MedMij-gecertificeerd is, verrijken we onze dienstverlening voor VVT-instellingen en ondersteunen we hen in hun digitale transformatie”, aldus Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health.

Eenvoud in gebruik

In ICT&health van januari spraken wij uitgebreid met Vinood Mangroelal. Daarin stelde hij onder andere dat het de verantwoordelijkheid van KPN Health is om te streven naar het ‘faciliteren van eenvoud in gebruik’. Die uitspraak had toen specifiek betrekking op werkplekken en werkplezier voor zorgmedewerkers. De stap die KPN Health nu zet op het gebied van digitale gezondheidszorg, past in die strategie, maar dan gezien vanuit het perspectief van de zorggebruiker.

KPN Health exchange is een open systeem en de diensten worden ontwikkeld door de provider en partners. Deelnemende zorginstellingen behouden zelf de volledige regie op hun data en medische informatie. De DVZA-dienstverlening is één van de onderdelen van. KPN Health is momenteel kandidaat-deelnemer van MedMij om DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen aan te bieden en biedt nu dus ook DVZA-dienstverlening aan voor VVT-instellingen.