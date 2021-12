Levensecht trainen in een simulatiecentrum

Het VieCuri heeft het simulatieonderwijs de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Het nu geopende simulatiecentrum werd voorafgegaan door de opening, twee jaar geleden, van een simulatiekamer in een leegstaande Intensive Care unit. Daar was het al mogelijk om situaties te trainen die de werkelijkheid heel dicht benaderden. Door de coronacrisis moest de leegstaande IC-unit weer vrij gemaakt worden voor patiëntenzorg. Daarom besloot het ziekenhuis een nieuwe, aparte, simulatieruimte te openen.

Simulatiecentrum trainingen

In het simulatiecentrum bevinden zich drie simulatieruimtes en twee lokalen voor de debriefings. Een van de simulatieruimtes is een ‘kopie’ van een patiëntenkamer op een normale verpleegafdeling. De andere ruimtes kunnen per situatie flexibel ingericht worden. Bijvoorbeeld als SEH- of IC-kamer.

De levensechte poppen zijn er in verschillende leeftijden. Dat maakt het mogelijk om zowel met volwassenen, als met een kind of baby te oefenen. Zo kan bijvoorbeeld het scenario worden getraind waarbij een vrouw die net is bevallen onwel wordt, en zowel de moeder als baby direct geholpen dienen te worden. Het simulatiecentrum is verder uitgerust met een videosysteem. Daarmee worden de scenario’s opgenomen. Deze video-opnames worden tijdens de nabespreking van een scenario gebruikt.

“Juist ten tijde van corona is het goed om te blijven trainen in interdisciplinaire teams. Zo konden we de lessen van de eerste golf toepassen in de tweede golf enzovoorts. Als zorgverlener moet je snel en adequaat te werk gaan. Des te belangrijker is het om te oefenen, want in de zorg draai je een foutje niet zomaar terug. Je bent bezig met mensenlevens.

Door als team te trainen, gaat de samenwerking en communicatie meer gestroomlijnd. Je ervaart minder stress en het geeft vertrouwen voor als je weer echt aan het bed staat”, vertelt Theo Manders, projectleider van het simulatiecentrum.