Levensechte VR-stage voor studenten social work

Virtual reality is de laatste jaren snel aan het doorbreken in de zorg. Ook in Nederland wordt deze techniek steeds intensiever ingezet. Patiënten worden bijvoorbeeld met een VR-bril voorbereid op een hartkatheterisatie maar VR-brillen en hun scenario’s kunnen ook helpen om patiënten of medewerkers tijdens stressvolle momenten te helpen ontspannen. In het Nederlands onderwijs komen we ook al regelmatig deze 3D-technologie tegen, maar dan gaat het vooralsnog vooral om instructie om deze technologie op de juiste wijze te gebruiken.

Praktijkcasussen in 3D

Toepassingen in zorg- of zorggericht onderwijs met VR-brillen, waarbij praktijkcasussen worden gecreëerd zijn er in Nederland echter nog nauwelijks of niet. Juist daarom is de inzet van VR-brillen in Engeland, om aankomende social workers praktijklessen te geven middels gesimuleerde omgevingen, zonder meer inspirerend. Door VR-realiteiten te creëren via de bril kan een nieuwe generatie maatschappelijk werkers nog beter voorbereid worden op hun toekomstig werk en hun precieze rol in de directe praktijk met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Levensechte stage

Om de situaties zo realistisch mogelijk te maken hebben Antser, WMSWTP en de gemeenteraad de studenten de mogelijkheid geboden om zich onder te dompelen in de echte ervaringen van kwetsbare kinderen en gezinnen. Praktisch onderwijs op hoog niveau dat ook studenten, die opleidingsmogelijkheden tijdens de pandemie hebben gemist, de mogelijkheid biedt het leerproces versneld in te halen. De studenten hebben zich vooral gericht op situaties waarmee ze in de praktijk straks mee te maken kunnen krijgen en leren hoe ze hun emoties kunnen begrijpen terwijl ze professioneel blijven.

Als een van de grootste samenwerkingsverbanden in zijn soort in de West Midlands hebben tot op heden ongeveer 400 studenten sociaal werk en andere praktijkmensen geprofiteerd van deze samenwerking, waaronder meer dan 300 studenten en meer dan 100 gekwalificeerde kinderhulpverleners.

Beleven in 360 graden perspectief

Alleen al in de gemeenteraad van Stoke-on-Trent hebben 100 beoefenaars van kinder- en gezinszorg de kans gehad om het VR-programma uit te proberen. Gebruikers van het programma zijn enthousiast en vinden het een impactvolle, meeslepende training. Natuurlijk is VR-training net iets minder krachtig dan een echte stage in de praktijk. Aan de andere kant kun je via VR in korte tijd gevoel krijgen bij een groot aantal verschillende casussen. Volgens woordvoerders van dit project is het unieke aspect dat de volgende generatie ‘social workers’ de mogelijkheid heeft gekregen om levensechte stages te ervaren in een 360-graden perspectief.