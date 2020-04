LUMC zet thuismonitoring in voor COVID-19 patiënten

De COVID-box is via thuismonitoring een belangrijk hulpmiddel bij de uitstroom van COVID-patiënten van het LUMC en het ontlasten van de beddendruk, zo stelt Onno Teng, medisch specialist in het LUMC en betrokken bij de implementatie van de COVID-box. “Om de capaciteit van het LUMC optimaal te benutten, is het belangrijk dat iedereen de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Thuis als dat mogelijk is, in het ziekenhuis als dat nodig is. Met de COVID-box kunnen patiënten zo veel mogelijk thuis herstellen en behouden we intensieve monitoring van de symptomen.”

Thuismonitoring en videoconsult

De COVID-box bevat een digitale thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter. De patiënt geeft dagelijks de met thuismonitoring verzamelde data tijdens een videoconsult door aan een zorgverlener, die zonodig passende actie neemt.

De COVID-Box gaat terug naar het LUMC als de klachten zijn verdwenen. Het LUMC werkt nog aan een app die de metingen automatisch registreert en doorgeeft. Onlangs kwam het universitair ziekenhuis al met een Covid-19 app die via gebruikers een actueel beeld moet geven van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

De COVID-box is onderdeel van het bredere concept ‘The Box’ van het LUMC. De bekendste variant van ‘The Box’ is die voor hartpatiënten waarbij patiënten thuismeetapparatuur meekrijgen. Met deze Box kunnen reguliere check-ups vaker en op afstand plaatsvinden, en kan de zorgverlener indien nodig tijdig actie ondernemen. De ervaringen van het LUMC met eerdere Boxen zijn positief. In de praktijk leidt regelmatige monitoring tot tijdig ziekenhuisbezoek en kan zelfs levens redden.

Box-pilot voor hartpatiënten

De afdeling Cardiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is in oktober 2018 gestart met een postoperatief e-health-programma voor hartpatiënten waarbij de Box wordt ingezet. Door het behandeltraject na een operatie te standaardiseren verwacht de afdeling postoperatieve complicaties beter en sneller op te sporen. Hierdoor kan een juiste behandeling sneller worden ingezet.

Het e-health-programma is in het leven geroepen voor patiënten die een openhartoperatie hebben ondergaan en voldoende Nederlands of Engels spreken. Zij krijgen na de operatie de box mee naar huis met een bloeddrukmeter, hartritmemonitor, weegschaal, zuurstofsaturatiemeter, thermometer en een stappenteller.

Met de box kunnen patiënten thuis metingen uitvoeren. De hieruit voortkomende data worden digitaal opgeslagen en na twee weken en nogmaals na drie maanden besproken met een verpleegkundig specialist tijdens een webcamconsult. De data wordt daarnaast wekelijks gecontroleerd. Bij complicaties wordt direct contact opgenomen met de patiënt. Bij acute afwijkingen wordt verzocht om direct 112 te bellen.

Niet ten koste van ziekenhuis

Uit de pilot met ‘De Doos’ – die destijds 400 euro kostte – bleek volgens Douwe Atsma, cardioloog aan het LUMC en medebedenker van e-health toepassing, dat de totale zorgkosten voor hartpatiënten lager komen te liggen zonder dat dit ten koste ging van het ziekenhuis.

“Ons ziekenhuis staat er ook nog steeds. Er is niemand ontslagen. Met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt dat het in zorgbekostiging wordt meegenomen, zodanig dat alle partijen er van profiteren. Dus zorgverplaatsing kan gewoon zonder bestaande zorg te ondermijnen. Wij willen over drie jaar zeker 10.000 consulten op afstand doen. Maar je moet dit wel blended doen, niet stand-alone. Dan werkt het niet.”