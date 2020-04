COVID Radar biedt actueel beeld van verspreiding corona

De onderzoekers van het LUMC hopen meer zicht krijgen op hoe de corona epidemie zich ontwikkelt, wie er grotere risico’s loopt, wat het effect van social distancing is en waar en wanneer we een zorgvraag kunnen verwachten. De gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en populatiegerichte beleidsadvisering.

Verspreiding corona in regio

In eerste instantie zal het LUMC de gegevens gebruiken om zicht te krijgen op verspreiding en context in de eigen regio. De dataset met landelijke gegevens is daarnaast beschikbaar voor andere medische instanties en onderzoekscentra. Een vergelijkbaar recent initiatief is Infectieradar van het RIVM.

De gebruiker van de COVID Radar vult regelmatig, bij voorkeur dagelijks, een vragenlijst in met in totaal 15 vragen over zijn of haar gezondheid en gedrag. Vervolgens kan de gebruiker op een kaart van Nederland per postcodegebied zien wat de antwoorden van de deelnemers zijn over tijd. Er kan gefilterd worden op de verschillende symptomen waarnaar gevraagd wordt.

Beperkt testen tot nu toe

Over het belang van deelname stelt het LUMC: ‘In Nederland wordt tot nu toe beperkt getest of mensen het coronavirus hebben of niet. Iemand wordt alleen getest als hij/zij symptomen heeft, is opgenomen in het ziekenhuis, tot een kwetsbare doelgroep behoort, of zelf in de gezondheidszorg werkzaam is. Hierdoor weten we tot nu toe nog niet precies hoeveel mensen in Nederland besmet zijn met het virus. Door van zoveel mogelijk mensen in Nederland wel gegevens over klachten te verzamelen, kunnen we onderzoeken hoeveel mensen het coronavirus hebben (gehad) en waar zij in Nederland verblijven.’

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, zo benadrukt het LUMC. De gegevens worden veilig opgeslagen in een Nederlands datacentrum en voor een periode van maximaal 5 jaar bewaard. De app is beschikbaar voor iOS en Android en te downloaden via www.lumc.nl/covidradar. De informatie wordt gebruikt voor onderzoek door medische overheidsinstanties en academische onderzoekscentra.



Steeds meer corona / Covid-19 apps

De afgelopen weken is er een groeiend aantal apps uitgebracht om ontwikkelingen op het gebied van corona te monitoren. Zo is er een door het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en e-health aanbieder Luscii ontwikkelde app waarmee mensen professioneel advies krijgen over of bepaalde klachten duiden op een coronabesmetting. Deze app wordt door steeds meer ziekenhuizen ingezet.

Een ander coronavirus-diagnosemiddel is de CovApp van het Berlijnse Universiteitsziekenhuis Charité die nu sinds 20 maart actief is. Mensen beantwoorden via de app of de website van het ziekenhuis 26 eenvoudige vragen over zaken als reisactiviteit, leeftijd, beroep, symptomen of klachten etc. Het invullen duurt zo’n 5 minuten en vervolgens geeft CovApp direct de uitslag.

Het Isala (Zwolle) besloot onlangs om zijn monitoring op afstand voor COPD-patiënten uit te breiden met corona-vragen. Daarmee kunnen mogelijke coronagerelateerde klachten bij deze kwetsbare groep in beeld gebracht worden. Verder is een groot aantal websites uitgebreid met corona-specifieke informatie, zoals Thuisarts.nl.