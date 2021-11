Magneetzaadje lokaliseert moeilijk te vinden tumoren

Het lokaliseren van kleine, moeilijk op te sporen, tumoren is een uitdaging voor chirurgen en radiologen. In het Zaans Medisch Centrum is hiervoor sinds kort een nieuwe, innovatieve, techniek in gebruik genomen. De zogenoemde Pintuition methode maakt gebruik van een magneetzaadje ter grootte van een rijstkorrel. Minder invasief voor de patiënt en bijzonder nauwkeurig als het gaat om het lokaliseren van kleine tumoren.